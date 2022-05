La CEV demana allargar els terminis europeus per a complir els objectius de descarbonització

Navarro ha visitat la Comissió Europea a Brussel·les, on ha valorat el pla RePower EU, que busca "aconseguir la independència energètica total de Rússia en 2027", i ha coincidit en la "doble urgència que suposa posar fi a la dependència de la UE pel que fa als combustibles fòssils russos i fer front a la crisi energètica".

No obstant açò, al mateix temps ha denunciat davant la directora de política energètica de la Direcció general d'Energia de la Comissió Europea, Cristina Lobillo, la "pressió extrema" que estan patint els sectors gasintensivos des d'abans de la pandèmia, així com de la "falta de tecnologia substitutiva que dificulta a algunes indústries la transició a energies més netes".

Així mateix, durant la trobada, Navarro s'ha interessat per les alternatives que es barregen als combustibles fòssils russos, ha situat la Comunitat Valenciana com "la millor candidata per a invertir en energies renovables" i ha recalcat que en la pugna per l'hegemonia global després de la pandèmia, la Unió Europea no pot quedar en una posició subordinada, "ha d'estar en primera línia".

D'altra banda, aquesta vesprada està prevista una reunió amb la directora general adjunta de la Direcció general de Comerç (DG Trade), María Martín Prat. En aquesta reunió, en la qual participaran també els vicepresidents de la CEV, es tractarà la falta de control fronterer que causa una competència deslleial a les empreses europea, en concret a les quals operen en la Comunitat Valenciana, i que afecta sobretot a les empreses del sector agroalimentari.

En aquest sentit, la CEV traslladarà la importància que s'aplique la mateixa normativa i exigències que s'apliquen a empreses europees a empreses de tercers països i que es reforcen els controls de qualitat en els punts d'entrada de mercaderies.

El dimarts tindrà lloc una reunió amb els responsables de Sanitat Vegetal i de Gestió de Crisi en Aliments, Plantes i Animals de la Comissió Europea, Bernard Van Goethem i Dorothée André. A continuació es reuniran amb el Secretari General de BusinessEurope, Markus Beyrer; amb l'Ambaixador Permanent Adjunt de la Representació Permanent d'Espanya davant la UE, Raúl Fuentes, i tancarà el programa la trobada en el Parlamento Europeu amb els eurodiputats espanyols de les Comissions ITRE (Indústria, Investigació i Energia) ENVI (Medi ambient, Salut Pública i Salut Alimentària), TRAN (Transport i Turisme), AGRI (Agricultura i Desenvolupament Rural), EMPL (Ocupació i Assumptes Socials) i eurodiputats valencians.