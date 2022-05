Un jutjat paralitza el cobrament de les quotes a Sant Gregori a Borriana i cita l'alcaldessa com investigada, segons PP

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Vila-real ha decidit suspendre amb caràcter cautelar el cobrament de les quotes d'urbanització del PAI Golf Sant Gregori de Borriana en defensa dels propietaris afectats pel desenvolupament urbanístic i ha citat l'alaldesa del municipi, María José Safont, a declarar en qualitat d'investigada, segons ha informat el PP en un comunicat.

La mesura, que s'adopta amb caràcter cautelar, pretén investigar sobre un procediment urbanístic que promou el consistori i que ha provocat "polèmica i malestar" per la decisió d'imposar el cobrament de quotes als particulars que el consistori, no obstant açò, no paga malgrat ser, també, part afectada, han assenyalat els 'populars'

La providència dictada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Vila-real decideix citar en qualitat d'investigada l'alcaldessa de Borriana, la socialista Mª Josep Safont. "Contra ella, entre uns altres, el jutjat acorda així mateix remetre ofici a l'Agència Valenciana Antifrau a fi de comunicar que el número 4 de Vila-real és l'encarregat de tramitar aquestes diligències prèvies contra una alcaldessa a la qual se li imputen presumptament els delictes de prevaricació i falsedat documental", ha apuntat el PP.

En paral·lel, la providència del jutjat també "esguita" al regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, el qual està citat com testimoni en la causa, han afegit els 'populars'.

"Només demanem transparència, com ho hem fet des de fa anys quan el PSOE va decidir fer cas omís als advertiments dels tècnics municipals i emprendre un camí en solitari, de la mà d'una empresa externa, les decisions de la qual a la carta hui es jutgen en els tribunals", ha apuntat el portaveu del PP a Borriana, Juan Fuster.

Fuster ha assenyalat que "aquesta arbitrarietat, a la qual s'ha unit una opacitat conscient per part dels socis de govern, ha provocat que els afectats recórreguen davant la Justícia per a exigir la transparència que no els garanteix Safont i el seu equip". Per açò, "des del PP de Borriana seguim reclamant llum i taquígrafs a un desenvolupament urbanístic que creiem que és bo per a la nostra ciutat però també ha de ser legal", ha conclòs.