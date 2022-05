Tamarit assegura que creativitat musical estarà com a oferta obligatòria en tots els IES de la Comunitat

La consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha assegurat aquest dilluns que creativitat musical estarà com a oferta obligatòria en tots els instituts de la Comunitat Valenciana i que el curs pròxim s'implantarà el Batxillerat Artístic en la modalitat de música en 31 centres.

Tamarit s'ha pronunciat així durant la visita que ha realitzat amb la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, al CEIP Tombatossals de Castelló en ser preguntada per les crítiques que està rebent la LOMLOE en relació amb certes assignatures.

"Quan hi ha un canvi de curriculum sempre és complicat perquè els docents mirem com ens afecta a nosaltres, i el Reial decret marca les assignatures que ha d'haver-hi i les que no ha d'haver-hi", ha subratllat Tamarit.

Sobre aquest tema, ha explicat que a la Comunitat Valenciana van consensuar amb els docents que la música, que podria estar entre primer i tercer, estaria entre primer i segon. "Com estem convençuts que aquesta és terra de músics, d'una banda hi ha una sèrie d'aisgnaturas que són optatives, que poden ser d'oferta obligatòria o que el centre les oferisca si disposa de recursos", ha explicat.

"Allò que sí marcarem ja és que creativitat musical estarà com a oferta obligatòria en tots els instituts de la Comunitat Valenciana i que el curs pròxim s'implantarà el Batxillerat Artístic en la modalitat de música en 31 centres", ha afegit.

La consellera s'ha referit a les crítiques respecte al Batxillerat general, que -ha dit- "no s'implanta perquè no se sap el que entra en el selectiu". "Tots els equips estan treballant al màxim perquè en el menor temps possible totes aquesta qüestions estiguen aclarides i puguem començar el curs", ha conclòs.