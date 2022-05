El Baix Llobregat proyecta un plan para captar a los turistas que "expulsa" Barcelona

Los ayuntamientos de Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi y Viladecans, junto con el Consell Comarcal del Baix Llobregat, han impulsado el Plan de Sostenibilidad Turística del Delta del Llobregat. El proyecto, que opta a 8 millones de euros de los fondos Next Generation, quiere "posar en valor" el territorio para que, entre otros objetivos, sea la alternativa para los visitantes que no pueda o quiera acoger Barcelona. "No se trata solo de dar más calidad a los que vienen, sino de atraer más visitantes que podrían ser los que Barcelona no puede asumir”, ha apuntado Jordi Tort, teniente de alcalde de Gavà este lunes, haciendo referencia a los cruceristas.

Para los municipios, recibir la subvención, “compensaría” el histórico déficit inversor de la Generalitat en el territorio.

Durante la presentación del plan, se ha recordado que el turismo en el Baix Llobregat es motor económico y un importante generador de ocupación, ya que cerca del 40% de sus empresas están relacionadas con el mercado turístico. Es por eso que los representantes municipales han destacado la oportunidad que supondría para el territorio recibir esta subvención, que se otorgará en el mes de septiembre.

Una de las oportunidades que ven es captar a los turistas que Barcelona no pueda asumir. Aquí, Jordi Tort, regidor de Gavà, ha recordado que se habla mucho del "colapso turístico" que vive Barcelona y que el plan podría ser una "solución" a esta problemática. "Todo lo que expulsa Barcelona nosotros lo queremos acoger", ha dicho la regidora de Turismo en el Ayuntamiento de Castelldefels, Eva López.

A pesar de que la ocupación en los 650 alojamientos turísticos del territorio durante la pasada Semana Santa fue del 85%, durante el acto de este lunes se ha recordado que el sector ha salido muy debilitado de la pandemia y que proyectos compartidos como estos, que en vez de "competir se coordinan", son muy importantes para relanzarlo.

“El sector necesita más que nunca ventanas de oportunidad como esta para seguir tirando hacia adelante. Nos encontramos ante un proyecto que no podemos dejar pasar”, ha señalado Marina Garcia, regidora de Comerç i Turisme en el Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

Asegurar el futuro del turismo sostenible en el Delta

El plan cuenta con 12 actuaciones, agrupadas en cuatro ejes, para asegurar el futuro de un turismo sostenible en el Delta del Llobregat. Los principales objetivos son mejorar el capital natural del sistema turístico y adaptarlo al cambio climático, la restauración y articulación turística del entorno del Delta, la implantación de medidas de economía circular en el sector agroalimentario o la revaloración de los servicios ecosistémicos.

Una de las actuaciones que se llevarían a cabo en caso de recibir la subvención sería la de crear una red de movilidad sostenible. Se trata de una batería de proyectos que garantizarían la conexión desde el espacio litoral al interior, incidiendo en la ruta turística Mediterránea y en tramos litorales de la ruta europea Eurovelo.

Los impulsores del proyecto confían en que incidir en un turismo sostenible poniendo en valor el patrimonio natural del territorio ayude también a recibir un perfil de turista diferente que reduzca problemáticas como los botellones en la playa que sufren municipios como Castelldefels.

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez, ha destacado que se trata de un "proyecto transformador" que ha sido fruto del consenso entre cinco municipios que, gracias a una visión compartida de lo que ha de ser un desarrollo sostenible, han preferido "sumar".

Por último, los representantes municipales han insistido en diversas ocasiones en que el Baix Llobregat "se merece" recibir esta subvención porque compensaría muchos años de falta de inversión de la Generalitat en el territorio.