Auditors preveuen que l'economia valenciana iniciarà la seua recuperació a la fi de 2023

El treball mostra una radiografia de la realitat que viuen les empreses valencianes després de la crisi provocada per dos anys de pandèmia i una guerra a Europa, des de la perspectiva de professionals que coneixen "de primera mà" la situació econòmica i financera de les companyies de València, Alacant i Castelló, expliquen els responsables de la consulta en un comunicat.

Moltes de les entitats valencianes que més han patit aquesta crisi han posat l'esperança en la fi de les restriccions contra la pandèmia com a inici de la recuperació econòmica. No obstant açò, la invasió russa del territori ucraïnés ha posat en una situació molt complicada de nou a l'economia europea i mundial. Així, el 70% dels auditors situen la recuperació econòmica a la fi de 2023.

"Fa un any, vam preveure que la crisi podria acabar a la fi de 2022, no obstant açò, aquest nou escenari en el qual ens trobem ha retardat un any les previsions que estimàvem", explica Rafael Nava, president del Col·legi d'Auditors de la Comunitat Valenciana. A açò se li afig que el col·lectiu adverteix que el creixement econòmic serà molt inferior a l'estimat per l'últim panell de Funcas (4.8%).

"Una altra de les conclusions a les quals hem arribat és que, a diferència de l'inici de la crisi econòmica en la qual el turisme i l'hoteleria van ser els més perjudicats, en aquest cas la indústria ha sigut el sector més castigat a causa de l'increment de preus i desproveïment de les matèries primeres", assenyala el president del Col·legi d'Auditors. A més de la indústria, l'automoció és el següent sector més colpejat per la crisi a la Comunitat Valenciana.

Aquestes dificultats econòmiques, com va ocórrer ja en l'anterior, han portat a més problemes d'insolvència en les empreses valencianes. Prova d'açò és que durant el primer trimestre d'enguany, els concursos de creditors van créixer a la Comunitat fins a un 10%. Davant aquesta realitat, els professionals d'auditoria estimen que s'acabarà l'any amb un augment d'entre el 20 i 30%.

"La situació de la Comunitat Valenciana en aquest sentit és especialment sensible a causa del tipus de teixit empresarial existent. Una part important d'aquest increment del nombre de concursos té el seu origen en els procediments concursals de persones físiques naturals no empresaris i en els autònoms", ha manifestat Rafael Nava.

"PLA ANTIGUERRA"

Per la seua banda, davant les mesures impulsades pel Govern en el denominat "pla antiguerra", els auditors valoren que portarà com a conseqüència que la inflació es reduïsca d'1 a 3 punts aproximadament. "Venim d'uns mesos amb una inflació que ha fregat el 10%, una xifra històrica en el nostre país que està deixant conseqüències a gran escala en les empreses de la nostra autonomia", ha recordat Nava.

De fet, segons aquest col·lectiu professional, la major problemàtica a la qual s'enfronten les empreses valencianes en l'actualitat són la liquiditat i el desproveïment de matèries primeres.