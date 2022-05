La alcaldesa de Canals, "consternada" tras el atropello mortal: "Es una noticia injusta, no me la quitaré de la cabeza"

Castells, en declaraciones a Europa Press, ha enviado sus condolencias a los familiares de las víctimas, con los que se ha puesto en contacto tras ser conocedora de los hechos y a los que ha ofrecido la ayuda municipal "en todo lo que necesiten". Ha asegurado que el Ayuntamiento se va a "volcar" con ellos.

Tanto el autor del atropello, que ha sido detenido por la Policía Local, como las dos víctimas mortales son vecinos del municipio. En este segundo caso, además, eran pareja, de origen hondureño y tenían un bebé de edad "muy temprana".

El hombre, de 31 años, y la mujer, de 30, llevaban relativamente "poco tiempo" residiendo en Canals. "Si esto es una noticia injusta y desagradable, imagínate en un país que no era el tuyo", ha manifestado la alcaldesa.

En cualquier caso, Castells ha destacado que, aunque no conocía personalmente a las dos víctimas, eran personas que "se habían hecho muy respetadas" y queridas en el pueblo. "No me quitaré de la cabeza esta situación tan injusta", ha añadido la alcaldesa.

Dos personas han fallecido este domingo en la localidad valenciana de Canals (Valencia) tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba en dirección contraria. La Policía Local ha detenido al conductor en el mismo lugar de los hechos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. El siniestro ha ocurrido sobre las 03.30 horas de la madrugada en la avenida València por causas que investiga ahora la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Canals, "consternado" después de este "fatídico suceso" que "se ha cobrado dos vidas inocentes", ha decretado tres días de luto institucional a partir de este lunes, "como símbolo de pésame y en apoyo a las familias afectadas por la tragedia", según ha informado en un mensaje publicado en sus redes sociales. Durante estos días, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales.