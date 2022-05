El nou currículum de Primària incorpora mesures perquè els centres desenvolupen projectes interdisciplinaris

El document presentat per l'administració suposa l'adaptació autonòmica del Reial decret 157/2022 del passat 1 de març d'ensenyaments mínims.

Dels currículums anteriors es manté la possibilitat de poder optar per una organització curricular per àmbits o per àrees. La novetat està en el temps previst al desenvolupament d'un projecte interdisciplinari per a aquells centres que s'organitzen per àrees.

Sobre aquest tema, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha demanat que es concrete la seua definició i característiques perquè els centres puguen organitzar-ho seguint els objectius principals que es persegueix amb aquesta incorporació.

Igualment, ha reclamat aclariments sobre la llengua de vehicularització dels projectes interdisciplinaris i ha advertit sobre els perills que comporta no protegir la vehicularització de l'ensenyament en valencià, ja insuficient en el nostre context lingüístic".

STEPV considera que la proposta per a Primària, així com la que es va negociar sobre l'ensenyament Infantil, és "oberta, on els centres educatius poden fer ús de la seua autonomia i participen de manera activa en la concreció curricular". "És per açò -apunten- que el professorat també pren un protagonisme essencial en el procediment de definició del currículum i li dona un valor afegit a la qualitat de l'ensenyament".

En aquest sentit, el sindicat subratlla que "aquesta és una proposta molt ambiciosa que implica grans canvis en els conceptes curriculars als quals el professorat està acostumat i que, per açò, serà fonamental començar a treballar des d'aquest moment en un pla de formació urgent que acompanye als docents en la definició, concreció i complementació dels currículums".

També ha advocat per elaborar un document que relacione els diferents elements curriculars, similar al documente pont desenvolupat pel Cefire, i que ajude el professorat en el disseny de les programacions.

STEPV afig que la normativa està repleta de referències a l'atenció a la diversitat i al caràcter individualitzat de l'ensenyament i, per aquesta raó, ha sol·licitat que l'aplicació d'aquests currículums "vinga acompanyada de la reducció de ràtios corresponent, com a mínim en els cursos en els quals s'aplica".

Sobre l'articulat, la principal qüestió tractada és "la rigidesa dels horaris proposats, que contrasta amb la resta de plantejaments de caràcter molt més obert". En aquest sentit, l'organització sindical demana que es mantinga la flexibilitat i l'autonomia per a cada centre en l'hora de dissenyar la distribució dels temps lectiu i les sessions.

Una altra de les qüestions "més controvertides", incideix STEPV, ha sigut la reducció de les hores dedicades als ensenyaments artístics, i per açò, des de l'associació Aulodia han pogut defendre les seues aportacions. El sindicat comparteix les reivindicacions presentades i ha recordat el valor afegit que aporta la música en una educació inclusiva.

Sobre l'avaluació, STEPV s'ha mostrat "preocupat" per "l'increment de la càrrega burocràtica, amb l'ampliació dels informes i documents que s'hauran d'omplir i altres procediments contemplats en la norma".

FORMACIÓ DOCENT ESPECÍFICA

Per la seua banda, la Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOOPV) ha valorat de manera "positiva" l'aposta per la realització de projectes interdisciplinaris, si bé espera que els equips docents "expliquen verdaderament amb el temps i recursos necessaris per a dur a terme totes aquestes propostes, que sempre han d'anar acompanyades d'una formació docent específica dins de l'horari lectiu".

"El dia a dia i l'atenció a l'alumnat, sumat a la càrrega burocràtica, té absorbit al professorat que viu en la constant urgència, i més sumat al cansament produït per aquests anys de pandèmia duríssims per al professorat i l'alumnat", recalquen.

Per tant, quant als projectes interdisciplinaris i als àmbits, CCOO aposta per "fer pedagogia de cara a les famílies també donant informació i aprofundint en formació específica, explicar les bondats i fer partícips a famílies i alumnat".

La federació insta a més a desenvolupar més el bloc d'educació artística. "Si volem una societat democratitzada culturalment hem de convéncer-nos que les arts no són un producte elitista, sinó que són un dret que els xiquets i xiquetes tenen per a ser capaces de triar productes culturals de qualitat i amb pensament crític. Volem presència de les arts a l'escola", resum.

Des de CCOO també han tornat a insistir que "s'ha d'abordar la reflexió cap al laïcisme en l'escola, ja que la multiculturalitat en les nostres aules és un fet".