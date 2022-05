Tello assegura més del 80% de l'activitat del Palau "no s'ha aturat mai"

Tello ha respost així una interpel·lació de la portaveu popular, Maria José Catalá, presentada en el ple en la qual es demanava una valoració sobre el tancament durant tres anys del Palau de la Música.

En eixe sentit, ha mantingut que l'allargament dels terminis legals que regeixen la contractació d'obra pública com és la rehabilitació del coliseu, i que "cal complir", són "fruit de la desconfiança i descontrol que l'etapa del Govern del PP va provocar perquè abans no eren tan rígids".

En eixe sentit, ha apuntat "només" han estat tancades les sales Iturbi i Rodrigo mentre ha durat el procés administratiu, però que la resta d'espai inclosos en els 15.000 m2 de l'edifici -que contenen altres dos sales auditoris per a concerts, una sala diàfana de 600 m2, l'Espai Tarongers, sala d'assajos, quatre sales individuals d'estudi, una altra sala multiusos, despatxos, camerinos, botiga, taquilla o un restaurant, entre uns altres-, "no solament han estat oberts, sinó plens de vida i activitat".

De fet, ha destacat que els nous cicles creats -com a 'Jazz a poqueta nit' o 'Literatura i música al Palau'- s'han seguit programant a l'edifici, les oficines i taquilles estan en funcionament, el restaurant està "ple" i s'han acollit també esdeveniments internacionals en l'interior amb "gran repercussió mediàtica". "L'oposició confon el que li agradaria del que realment és perquè el treball en el Palau no té un però", ha assegurat.

Així, ha destacat que els comptes estan "perfectament sanejats" a contrari de condisc van accedir al Govern que van descobrir que "la partida per a programar l'últim trimestre de l'any", i a més van haver de fer front a la crema del motor de l'aire condicionat, que va suposar una inversió de quasi 2 milions.

"Una gestió perfecta, un resultat patrimonial positiu amb més de 148.00 euros i un resultat pressupostari també positiu amb més de 600.00 euros, mentre que gràcies a la qualitat de la programació s'ha aconseguit una ocupació mitjana superior al 90% i un augment en la venda d'abonaments del 27%", ha ressaltat.

A més, ha comparat el suport rebut per l'alcalde, Joan Ribó, amb l'actitud de la seua predecessora, Rita Barberá, que solament acudia al Palau el dia de l'exaltació de la Fallera Major.

TANCAMENT "VERGONYÓS"

Per contra, Catalá ha qualificat de "vergonyós" el tancament de tres anys del Palau de Música i ha lamentat que Ribó "no haja donat la cara" en la interpel·lació: "Li he escoltat parlar més d'Eurovisió que del Palau. Només li demane que pose el mateix interés als nostres músics i a la principal infraestructura musical de València, que li posa a parlar d'Eurovisió" ha afirmat.

Catalá ha recordat que "tenen el principal auditori musical tancat, la banda municipal en vaga fins a fa dos dies i els músics ixen el diumenge en el carrer perquè Compromís i el PSOE eliminen la música del 3 de l'ESO".

En eixe sentit, ha assenyalat que la rehabilitació del Palau de la Música "està durant més que la pròpia construcció de l'edifici i les obres no acaben d'arrancar". A més, ha apuntat que va tancar 2021 amb pèrdues de més de 473.000 euros, a pesar d'haver-se augmentat l'aportació de l'Ajuntament de València en 580.000 euros pel que fa a l'exercici passat passant de 12,3 milions en 2020 a 12,9 milions en 2021.

Així mateix, ha lamentat que "com a conseqüència del caràcter itinerant de la seua programació, els gastos de gestió i administració general s'han incrementat, a més, en 574.475 euros respecte a l'any anterior; no s'aporta informació sobre procedència d'ingressos i gastos 250.000 euros, han descendit el nombre d'abonats i la recaptació per la venda de localitats per no parlar de la pèrdua del prestigi del propi coliseu, hui greument danyat com a conseqüència de la roïna administració dels seus gestors actuals".