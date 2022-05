PSPV i Compromís pacten una ordenança per a sancionar els puters i reafirmar "una ciutat abolicionista"

D'aquesta manera, els grups del Rialto han consensuat un text, que ha sigut aprovat amb l'abstenció de PP i Vox i l'oposició de Cs, que partia d'una moció socialista per l'abolició de la prostitució.

El text s'ha completat amb alguns punts proposats per Compromís, que considerava que la redacció inicial "es quedava curta" perquè aquesta violència contra les dones -una de les "més cruels"- requereix d'un abordatge "polièdric que necessita d'una mirada àmplia i trasversal", segons ha explicat la regidora d'Igualtat, Lucía Beamud, en declaracions als mitjans abans del ple.

D'aquesta manera, l'equip de Govern ha arribat a un acord per a reafirmar el compromís de València com a ciutat abolicionista de la prostitució. En eixe sentit, en la moció s'insta al fet que tots els partits polítics amb presència en el Congrés dels Diputats al fet que "tanquen files davant l'esclavitud del segle XXI que és la prostitució".

Així mateix, la moció també insta la modificació d'altres normatives com la Llei d'estrangeria i la Llei de seguretat ciutadana "perquè sancionen i són perjudicials per a les dones i especialment per a les dones més vulnerables". Així mateix, s'incorporat la necessitat d'iniciar una nova ordenança de la Prostitució que anirà acompanyada d'un pla d'anàlisi, d'intervenció integral i ajuda a les dones prostituïdes.

Sobre aquest tema, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha recalcat que per als socialistes és "fonamental, innegociable i irrenunciable" que es confirmara aquesta posició abolicionista de la ciutat perquè és "una qüestió sobre drets humans".

"Cal acabar amb el fals debat que la prostitució és treball sexual, no, és esclavitud sexual que afecta als drets humans de les dones més vulnerables", ha recalcat Gómez, que ha insistit a "acabar amb la ficció de parlar contracte sexual perquè aquest supòsit lliure consentiment amaga una asimètrica en què la dona està sotmesa a la dominació".

Per açò, dirigint-se a les dones que advoquen per una regulació, ha replicat: "el problema és que pareix que no ens afecta perquè afecta a les dones que són invisibles per ser pobres i estrangeres i que no ens importen en una absoluta falta d'empatia". "Es diu que és un treball qualsevol però no per a mi, per a elles, i el que no vull per a mi ni per a la meua filla no puc voler-ho per a cap dona d'aquesta ciutat ni del món", ha recalcat.

ANAR A L'ARREL: LA DEMANDA

Per la seua banda, Beamud ha recalcat que solucionar aquest problema "requereix anar a l'arrel, a la demanda, amb programes de sensibilització per a acabar amb aquesta cultura com per exemple ocorre en els comiats de solters", així com de prevenció, com a tallers en els centres educatius i de formació al professorat sobre la pornografia que és l'única educació sexual que reben els joves, i també amb programes d'itineraris i una renda mínima perquè les dones "puguen eixir i tindre un projecte de vida autònom".

En eixe sentit, ha destacat l'augment d'un 35% de les subvencions nominatives concedides a Metges del Món i de Cáritas d'atenció a les dones prostituïdes, el programa València insereix d'inserció sociolaboral que han beneficiat a més cent dones o l'augment de pressupost per als tallers educatius en els centres educatius de 15.000 euros en 2015 a més de 10.000 i "seguiran pujant".

Per la seua banda, la regidor popular Marta Torrado ha recalcat que la prostitució "no pot legalitzar-se perquè no és un treball" i l'Estat "no pot lucrarse de l'explotació sexual que atempta contra la dignitat de les dones i els diners que se'ls paga amaga la violència que s'exerceix contra elles".

No obstant açò, ha criticat les discrepàncies entre les consellerias de Justícia, la socialista Gabriela Bravo, i la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónia Oltra, de Compromís, i que en 7 anys de govern no hagen penalitzat la prostitució. Per açò, justifica la seua abstenció en què encara que hi ha "moltes coses" de la moció que els agraden, vol saber el contingut de la nova ordenança i de la reforma del codi penal.

Per la seua banda, Rocío Gil, de Cs, ha assenyala que la posició del seu grup és clara: "drets, llibertats, garanties i regulació". A més, els ha recriminat que en set anys "no han sigut valents per a afrontar aquest tema" i ha demanat una taula amb "totes les forces polítiques i organitzacions socials per a abordar aquest tema". El grup de Vox no ha intervingut.

PLA CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS GRUPALS

D'altra banda, la vicealcaldesa, abans del ple, ha anunciat que l'Ajuntament, coordinat per les àrees de Protecció Ciutadana i Igualtat, va a treballar en un Pla d'acció contra les agressions sexuals grupals.

Gómez, ha manifestat la seua condemna expressa a totes les notícies que s'estan coneixent aquestes setmanes sobre les violacions en grup de menors a Burjassot i a Vila-real, ha explicat que s'analitzaran les actuacions que es poden dur a terme des de les àrees municipals perquè l'Ajuntament dispose d'un pla d'acció i de prevenció contra aquesta violència de les dones.