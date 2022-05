Russafart reobri les portes de la creació amb més de 200 artistes que animen a "educar en art"

Més de 200 artistes -entre pintors, escultors, fotògrafs, videoartistes, artistes urbans i performers- formen part d'aquest grup creatiu, distribuïts en estudis artístics i projectes, a més dels espais expositius que col·laboren amb el certamen.

La setena edició d'aquesta biennal acollirà així propostes destinades a promoure fórmules artístiques que contribuïsquen a una millor apreciació de les arts visuals i dinàmiques d'aprenentatge mitjançant l'acostament directe del públic amb els artistes i la seua obra.

La pausa obligada per les circumstàncies de la pandèmia va postergar molts projectes, però, en certa manera, "va obrir un major espai per a la consolidació i maduració de les obres". "Si bé les galeries van tancar, l'obra dels artistes no es va detindre", subratllen els responsables de l'esdeveniment.

"Existeixen els mitjans perquè Russafart torne a lluir-se en els carrers del barri i que tota València es bolque en aquesta festa de l'art", afirma el president i coordinador general de la biennal, Aristides Rosell, que afig: "De fet, és l'oportunitat ideal per a demostrar com d'ardu i significant ha sigut el treball realitzat durant aquest temps pels creadors que participen i quant persevera l'esperit artístic".

"Aquest és un moment excepcional per a descobrir què es cou a l'interior dels tallers, espais on se'ns revela en tota la seua dimensió el dia a dia de l'art en els seus àmbits més íntims, on la inspiració i els motius prenen forma definitiva", explica, per la seua banda, la coordinadora artística de Russafart, Rebeka Catalá.

"Els testimoniatges dels qui han viscut aquesta experiència retraten la singularitat d'aquestes trobades, perquè cada estudi és un món, cada artista un misteri. I en aquesta complicitat l'art i la cultura arriben al seu clímax", apunta.

Cerveses Alhambra torna a donar el seu suport en aquesta nova edició de Russafart per a afavorir el contacte entre visitants i artistes, trencant barreres i acostant la cultura contemporània al públic valencià. Es comptarà amb una seu en el cor del barri: l'Espai Cerveses Alhambra, situat en Russafa Studio (Carrer de Pere III el Gran, 11), que oferirà tallers de ceràmica, d'aquarel·la botànica, d'estampació i de brodat, així com tallers de tiratge de cervesa i concerts en directe de Soc Esther, Borja Mompó, Isma Romero i Sierra Leona.

RUTA DE BARS

A més, una ruta de bars on aconseguir premis i una exposició de l'artista guanyador del Premi Cervezas Alhambra de Abierto València 2021 completaran una programació orientada a gaudir sense pressa i amb els cinc sentits del cap de setmana del 3 al 5 de juny. L'accés a l'espai, solament només per a majors de 18 anys, és lliure amb aforament limitat. Per a més informació i reservar les places en els tallers i tastos visitar la web: