Rafael Montero, nou director general de la l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl

Héctor Illueca ha agraït la tasca exercida per l'anterior director d'EVha, César Jiménez, que anteriorment va ocupar el càrrec de secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social.

El vicepresident ha explicat que l'etapa actual de l'entitat requereix d'"un perfil de gestió". El nou director d'EVha és advocat i compta amb 19 anys d'experiència en urbanisme, dret públic i 'funcions in house'. Des de 2015 és director de l'empresa de gestió urbanística i de servicis públics Persones i Ciutat, SAU de Sant Joan d'Alacant.

Llicenciat en Dret per la Universitat d'Alacant -on exerceix de professor associat-, Montero també és màster en Estudis Urbanístics i Immobiliaris per l'ENAE Business School i en Business Administration per la Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia.