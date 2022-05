Cultura- Olivier Arson interpretará sus bandas sonoras junto a la Jove Orquestra de la Generalitat en Cinema Jove

El concierto -titulado 'Ultravioleta' en referencia a uno de los temas musicales de la serie 'Antidisturbios'- se celebrará el miércoles 29 de junio a partir de las 20.30 horas en el Teatre Principal de València.

A lo largo de 75 minutos, Arson repasará los hitos de su pujante carrera como compositor de bandas sonoras para cine y televisión. Los asistentes tendrán una "oportunidad única" de escuchar en directo -y con versiones que en algunos casos han sido adaptadas para la ocasión- la música de las series 'Antidisturbios' (Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, 2020) y 'La Zona' (Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo, 2017), así como la del largometraje para televisión 'El doble' (Rodrigo Sorogoyen, 2021), detalla la Conselleria de Cultura en un comunicado.

Arson ha seleccionado también temas creados para la gran pantalla; es el caso de 'El círculo' (Álvaro Priante e Ivan Roiz, 2021), 'El Reino' (Rodrigo Sorogoyen, 2018), 'Madre' (Rodrigo Sorogoyen, 2019) y 'As bestas' (Rodrigo Sorogoyen, 2022), película que se presenta estos días en el Festival de Cannes y cuya banda sonora se escuchará por primera vez en España en el contexto de Cinema Jove, destacan.

Otro de los alicientes de este concierto es la inclusión de la música de 'La mala familia' (2022), largometraje a caballo entre el documental y la ficción con el que el compositor francés afianza su relación con BRBR, uno de los colectivos audiovisuales más innovadores del panorama contemporáneo.

Admirador de los pioneros de la música concreta y la experimentación sonora, Arson lleva años compaginando su proyecto personal de música electrónica 'Territoire' -con el que ha actuado en festivales como Sónar, Roadburn y Primavera Sound- con su faceta como compositor de bandas sonoras.

Es un artista "todoterreno, que utiliza indistintamente instrumentación electrónica o recursos orquestales". Su estilo es "audaz y envolvente, muy atento a la creación de atmósferas mediante juegos de texturas". "Este concierto va a ser una experiencia muy interesante para mí, porque es la primera vez que trabajo con una orquesta de sesenta músicos. Cada uno aporta un matiz, una interpretación e incluso a veces una imperfección, que es algo que me gusta mucho porque hace que la música resulte mucho más viva", opina Arson.

"Algunas de las piezas del programa, como las de 'Madre' y 'As bestas', fueron creadas para orquesta, pero otras se pensaron originalmente para electrónica o para un conjunto mucho más pequeño que el de la Jove Orquestra de la Generalitat. Va a ser impresionante descubrir en esos temas una nueva riqueza de timbres y matices", augura.

Formado como músico en ámbitos muy poco comerciales como la electroacústica, la música industrial y el 'ambient', Arson se hizo un hueco en el mundo del cine de forma casi casual.

"No es algo que yo buscase, -declara- sino que tuve la suerte de conocer a personas que se movían en ese mundo y supe aprovechar las oportunidades que se me presentaron. Pero también es cierto que he sido muy cinéfilo desde la adolescencia; es una de las grandes pasiones de mi vida. Aparte de eso, mi música siempre ha tenido un carácter muy visual, probablemente debido a mi gusto por la creación de ambientes y atmósferas. A día de hoy es el ámbito en el que me siento más realizado y donde más sentido tiene mi trabajo".

Sobre su condición oficiosa de "compositor de cabecera" del cineasta madrileño Rodrigo Sorogoyen, Arson destaca que a ambos les une una buena amistad y un "enorme respeto profesional mutuo".

"Le admiro mucho; me parece que es uno de los mejores cineastas de la actualidad, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Una de sus mayores virtudes es su capacidad para comunicar lo que quiere de forma muy eficaz, e incluso diría que insistente. Es un tipo muy exigente, pero que al mismo tiempo te da muchísima libertad para expresarte creativamente y experimentar. Y eso no es fácil de encontrar". concluye.