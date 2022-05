El PSPV creu que el "laberint de mentides del PP" en el cas de Francis Puig "ha quedat totalment desacreditat"

Mitjançant un comunicat, la portaveu dels socialistes valencians ha respost les declaracions d'Ortiz. Així mateix, li ha proposat que "si el que vol és embolicar amb assumptes familiars explique per què va col·locar la seua germana en l'IVAJ l'any 2014".

En aquest sentit, la portaveu ha apuntat que "queda clar que l'única manera de tindre algun tipus de visibilitat d'alguns càrrecs del PP és embrutar la vida política" i ha assenyalat que "ja que aquesta és la realitat del primer partit de l'oposició, estaria bé que Eva Ortiz obrara amb l'exemple i explicara amb transparència com va acabar la seua germana contractada en l'IVAJ dins d'unes contractacions externes sobre les quals es va alertar en el seu moment"

Finalment, Domínguez ha lamentat que "el PP s'obstine a seguir enfangant la vida política amb injúries" i ha explicat que "la Generalitat no té cap qüestió judicial oberta per l'assumpte jutjat ahir a València, ha quedat descartat qualsevol indici d'irregularitat": "S'ha actuat bé i ara serà la justícia la que determine si hi ha o no algun problema amb eixes empreses", ha conclòs.