La 34 edició dels Jaume I torna a la normalitat amb un jurat de 21 Nobel que es reunirà el 6 i 7 de juny

El president i vicepresident de la Fundació, Javier Quesada i Vicente Boluda, han presentat la nova edició en un autobús turístic com a crida d'atenció perquè València i Espanya a més de ser potències turístiques siguen també reconegudes com a potències investigadores i d'innovació: "Creiem en una societat que crea".

Enguany, el jurat dels guardons estarà compost per vora un centenar de persones, de les quals 21 són Premi Nobel en diferents disciplines, i tres d'ells assistiran per primera vegada com a jurat a València. Es tracta del doctor Paul Milgron, Premi Nobel de Ciències Econòmiques 2020 (Estats Units); el doctor David Julius, Premi Nobel de Medicina 2021 (EUA) i el doctor David McMillan, Premi Nobel de Química 2021 (Escòcia).

De les 182 candidatures presentades, 26 són per a la modalitat d'Investigació bàsica; 15 a Economia; 38 a Investigació Mèdica; 21 a Medi ambient; 24 a Noves Tecnologies i 38 a Emprenedor. Entre les persones remitents es troben prestigiosos professors d'universitats, institucions acadèmiques i investigadors de centres d'investigació nacionals.

D'ells 33 candidatures són de dones, el 18%. Sobre aquest tema, Quesada ha recordat que la participació és "lliure", per la qual cosa "si no hi ha més dones és perquè no es presenten" i ha mostrat el desig de la Fundació que la seua participació vaja en augment.

CAMPANYA CREATIVA

El vicepresident de la Fundació ha explicat que la campanya s'ha enfocat com si fóra una iniciativa de turisme amb l'objectiu de comunicar qual és #ElPaísEnElQualCreiem per a "recolzar totes les iniciatives que busquen creure a crear". Així, igual que les empreses que creen "una riquesa que és repartida entre els treballadors, la ciència crea coneixement per al benefici de les persones".

Per açò, es volen presentar aquesta edició dels premis com un nexe a l'activitat turística en aquesta tornada a la normalitat i recordar que encara que hi ha ara temes "urgents" també hi ha altres "importants" -la ciència, la investigació i la innovació- que no es poden descurar perquè "donaran els seus fruits i ens faran progressar".

D'aquesta manera, s'ha volgut imitar els antics cartells de Turisme d'Espanya, però incloent alguns elements actuals que representen també eixe costat més innovador del nostre país. De fet, ressalta que són molts els investigadors que vé perquè tenim "institucions capdavanteres, però també per la nostra qualitat de vida".

PROGRAMA

El primer dia, enguany el 6 de juny, els Premis Nobel visitaran nombrosos instituts i centres d'investigació d'interés, principalment de València, però dos premis Nobel també estaran a Castelló, altres dos a Alacant i un d'ells a Saix, i l'endemà, 7 de juny, la jornada arrancarà a Capitania General amb la lectura de la Declaració dels Premis Nobel.

Després, tindrà lloc les reunions dels jurats en les quals es deliberaran qui són els sis guardonats de la 34 edició, que seran proclamats en el Palau de la Generalitat a càrrec del president, Ximo Puig.