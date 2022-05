Espai Natzaret (València) incorporarà un mirador al mar, zones d'ombra i horts urbans

Ribó ha parlat de l'estat en el qual es troben les diferents actuacions contemplades per a millorar Espai Natzaret, un espai de trobada per a la ciutadania que va obrir al públic el passat 23 de desembre "com a avanç i transició" fins a la construcció del futur Parc de Desembocadura.

Al costat del primer edil i el vicealcalde han participat en el recorregut per alguns carrers de Natzaet, els terrenys del Parc de Desembocadura i Espai Natzaret Maite Biosca i Julio Moltó, de l'Associació de Veïns i Veïnes Natzaret; José Antonio Barba, de Natzaret Unido; Carmen Bernabeu, de Plataforma Desembocadura Natzaret Morera; Vicent Martínez, de l'Associació de Veïns i Veïnes Grau-Port; i Vicent Martínez i Sebastiá, de la plataforma El litoral per al poble.

Joan Ribó i Sergi Campillo han arribat al barri, des del centre de València, en la recentment estrenada Línia 10 de Metrovalencia. L'alcalde ha fet al·lusió a aquesta nova infraestructura ferroviària i ha insistit a reclamar que es connecte "el més ràpidament possible" amb el Cabanyal, "en primer lloc per a facilitar les connexions també amb La Marina i amb el port; i en segon lloc, per a eliminar amb tota urgència eixa espècie de magatzem provisional que ha d'anar destinat a centre de Formació Professional".

L'alcalde ha defès les actuacions dutes a terme en els últims anys en favor de Natzaret. "Em pareix molt important plantejar què hem de fer en aquesta zona", ha exposat, alhora que ha considerat que aquest ha sigut "un barri molt castigat com a conseqüència de l'ampliació del port, el mateix que La Punta pel tema de la ZAL (Zona d'Activitats Logístiques" del port".

Així, ha agregat que és "molt important" plantejar diferents actuacions per a remeiar les repercussions que hagen pogut patir aquestes zones de la ciutat. Entre elles ha destacat la decisió de crear el Parc de Desembocadura, per al qual "el port ha cedit uns terrenys" amb la finalitat de fer aquesta zona verda. "Em pareix un element important", ha apuntat, al mateix temps que ha recordat que l'Autoritat Portuària de València participarà en "de manera majoritària" en el pagament per a adequar la fase I del futur parc.

"Crec que és molt important ressaltar que hi ha voluntat de millora de determinats elements", ha afirmat, encara que ha assenyalat que uns altres com la ZAL "no s'arreglen tan fàcilment".

Ribó ha assegurat que actuacions com el desenvolupament del Parc de Desembocadura comporten anys, però ha valorat que s'engeguen actuacions transitòries, com Espai Natzaret, fins que es compte amb les infraestructura verdes definitives i "perquè la gent puga anar gaudint".

"El visitarem per a veure què hi ha, si hi ha alguna cosa que millorar i tindre contacte amb les associacions" veïnals, ha afegit el responsable municipal. Durant la visita s'ha detallat als representants d'aquestes entitats les actuacions previstes en Espai Natzaret, la primera i "de manera imminent" l'adequació de zones d'ombra abans de l'estiu.

El primer edil ha explicat que la ubicació exacta d'aquests punts d'ombria es triarà amb el veïnat, per a atendre les preferències dels usuaris. La idea inicial, ha explicat Joan Ribó, és habilitar un parell d'illes d'ombra de 16 per 4 metres, encara que l'Ajuntament maneja també altres opcions com a illes de 8 per 8 metres o unitats soltes de 4 per 4 metres per a tindre més possibilitats en l'espai.

No obstant açò, des del consistori han insistit que s'atendran els plantejaments del veïnat. Una altra de les iniciatives que es preveu en Espai Natzaret és l'habilitació d'una zona d'horts urbans, que "a més de la seua funció productiva contribueixen a incrementar la qualitat de vida de la població mitjançant la relació que s'estableix entre el medi urbà i el natural", ha assenyalat l'Ajuntament.

Així mateix, s'ha destacat que de manera paral·lela es fomenta amb ells la biodiversitat i l'equilibri dels ecosistemes. L'alcalde ha apuntat que abans d'acabar l'any es redactarà el projecte per a l'adequació d'aquestes zones d'horta urbana.

Per la seua banda, el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana ha assegurat que encara que Espai Natzaret és "un àmbit de transició, permet ja al veïnat gaudir d'un espai ampli" que possibilita "uns usos propis d'un jardí, com esport, pícnic, jocs, oci i trobada".

"Era molt important obrir aquest espai -de 30.000 metres quadrats sobre sòl post industrial que estava ocupat fins a fa uns anys per les instal·lacions de la fàbrica Arlesa-Moyresa-Bunge- fins que estiga conclòs el Parc de Desembocadura, que serà una infraestructura verda definitiva per a tota la ciutat de València, i que suposarà la culminació del Jardí del Túria", ha asseverat Sergi Campillo.

"L'habitual haguera sigut deixar tancat eixe espai fins a fer el Parc de Desembocadura però pensem que per als veïns de Natzaret era molt important poder gaudir d'un espai ampli" ja, ha afegit Campillo.

La Regidoria de Cicle Integral de l'Aigua està ja avaluant el procés per a la instal·lació d'una font en aquest espai, que oferirà un àrea fresca en els mesos més calorosos. Així mateix, abans que conclou l'any, es preveu instal·lar un parc de calistenia (o gimnàs de carrer).

PLANTACIÓ D'UN GINKGO

Durant la visita, Ribó, que ha participat al costat del veïnat en la plantació d'un exemplar de ginkgo (Ginkgo biloba), ha parlat també del projecte de mirador al mar per a subratllar la relació de Natzaret amb el mar. El projecte està en aquests moments pendent de licitació.

D'altra banda, el primer edil ha respost a plantejaments del veïnat per la presència de pintades en el parc, i ha avançat que s'està preparant un conveni amb la Capitalitat del Disseny per a resoldre la solució estètica de l'entorn.