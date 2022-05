La Mutant reinterpreta amb 'Reverberlanga' l'obra del cineasta en un espectacle de música i imatges

Amb 'Reverberlanga', una proposta organitzada pel consistori a través de la Regidoria de Turisme i Internacionalització, s'ofereix al públic un esdeveniment acústic i visual en el qual els artistes valencians Edu Comelles i Sergi Palau deconstruiran les bandes sonores i les escenes de diverses de les pel·lícules de Luis García Berlanga per a portar-les "a un món on el digital s'introduïsca a l'univers Berlanga".

L'espectacle és una proposta del festival 'Volumens', que compta amb la col·laboració de la Regidoria d'Acció Cultural de València dins dels esdeveniments de l'Any Berlanga.

L'edil de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, ha assenyalat que un dels objectius que es busquen en aquest any dedicat al cineasta valencià ha sigut "difondre el llegat" d'aquest professional "a través de les diferents formes d'expressió artística", a més d'animar a gaudir del muntatge que acollirà La Mutant.

"Durant aquests mesos hem organitzat concerts, representacions escèniques, tallers didàctics entorn a la seua persona i la seua obra. Hem revisitat a Berlanga al costat de diversos col·lectius del sector cultural, de manera que poguérem celebrar-ho a través de diferents mirades", ha manifestat García.

L'edil ha indicat que "la proposta dels artistes Edu Comelles i Sergi Palau aporta a l'Any Berlanga una mirada completament nova i contemporània, una visió actual que apel·la a nous llenguatges artístics".

"Per açò, 'Reverberlanga' no podia faltar en la nostra programació", ha manifestat Emiliano García, que ha convidat "als valencians i les valencianes de totes les generacions, no solament als més joves, a gaudir d'aquesta nova aproximació a l'obra de Luis García Berlanga". "Segur que la gaudiran", ha dit.

La reverberació és "un fenomen en el qual s'entremesclen la llum i el so després d'un processament electrònic i que el festival 'Volumens' utilitzarà per a sumar-se a la celebració de l'Any Berlanga des d'una mirada contemporània, revestint" l'obra d'aquest cineasta i "actualitzant-la amb els nous missatges musicals i visuals", ha agregat l'Ajuntament.

En aquesta ocasió, ha ressaltat, "Comelles i Palau seran els encarregats de reverberar el llegat de Berlanga a través de les imatges i músiques que el cineasta valencià va brindar en tres de les seues obres: 'Plácido', 'El Verdugo' i 'Bienvenido Mr Marshall'".

Comelles prendrà com a punt de partida les bandes sonores de Miguel Asins per a fer una relectura a través de la seua deconstrucció i processament electrònic", així com per a "presentar un nou paisatge sonor", ha precisat el consistori.

Mentre, ha agregat, Palau processarà digitalment les imatges de les tres cintes amb la finalitat de "crear una nova narrativa en comunió amb la peça musical per a traslladar l'obra de Berlanga a terrenys digitals i llenguatges propis del segle XXI". 'Reverberlanga' tindrà lloc el dissabte, 28 de maig, a les 20.00 hores en La Mutant amb entrada lliure fins a completar l'aforament.

"NOVA MANERA DE CONÉIXER"

Per la seua banda, la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha destacat el "caràcter innovador" de la proposta. "El projecte 'Reverberlanga' ens portarà una nova manera de conéixer tant la música com les escenes de la pel·lícula del cineasta valencià", ha insistit.

Així, ha comentat que "de la mà d'Edu Comelles i Sergi Palau, aquesta proposta, connectada amb el festival 'Volumens', aporta un marc innovador dins de totes les activitats de l'Any Berlanga".

"Des de la Regidoria d'Acció Cultural estem encantats de col·laborar no només a través de la sala La Mutant sinó també a través de 'Volumens', un festival de cultura digital que, sobretot, porta nous projectes vinculats a l'art contemporani, la música, la ciència i la tecnologia".