Presenten 3.400 firmes de professors contra la "agrupació forçosa" de matèries a l'ESO

Un manifest subscrit entre UGT i la plataforma reclama que l'agrupació de matèries per àmbits siga d'elecció voluntària, "com estableix la normativa estatal", i que, en cas de treballar per àmbits, "es milloren les condicions laborals del personal docent involucrat", ja que fins ara "se'ls obliga a donar matèries agrupades de les quals no són especialistes, sense recursos ni suficients hores de coordinació o codocencias".

L'organització sindical ha reclamat que es revisen les mesures d'implantació de l'ensenyament per àmbits en el primer curs de secundària i eventualment en el segon. En un comunicat, UGT apunta que aquestes mesures consisteixen a agrupar matèries d'àmbit sociolingüístic o d'àmbit cientificotècnic per a la seua docència i treball integral.

"En l'educació no pot imposar-se com es funciona en les aules a toc de xiulet i molt menys forçar canvis d'ampli abast per als quals no es donen mitjans ni condicions", han defès des del sindicat. Per açò, han reclamat que si es vol desenvolupar un sistema d'ensenyament per àmbits es realitze de manera voluntària amb els docents i centres que desitgen implementar-ho i es tinguen bones condicions laborals.

Per a UGT, és "fonamental el respecte al principi d'especialitat" i alerten que, fins al moment, "s'està produint l'agrupació forçosa de matèries sense garantir que les impartisquen docents especialistes en les mateixes".

De fet, apunta que es dona el cas de fins i tot agrupar tres matèries i obligar a impartir-les a un docent només especialista en una. En qualsevol cas, UGT ha exigit que, si es vol formar un àmbit, "es compte amb els especialistes necessaris".

"Està totalment fora de lloc que s'obligue docents que no han fet ni una oposició ni una carrera de determinada matèria a impartir-la. Si es desitja treballar la interdisciplinaritat ha de comptar-se amb especialistes", manifesta UGT.

Finalment, UGT espera que la nova consellera d'Educació, Raquel Tamarit, mostre "més sensibilitat" que el seu predecessor, Vicent Marzà. "Ha d'escoltar-se al professorat i comptar amb ell per a millorar el sistema educatiu valencià sense imposicions i sense l'explotació laboral que suposa forçar tasques sense mitjans ni condicions. Està en joc la qualitat del sistema educatiu", afig.