Mollà exige a la UE que incluya de nuevo el tratamiento en frío a naranjas de terceros países "en los mismos términos"

Igualmente, ha afirmado que en el caso de que "no fuera así" y no se abordara el asunto, "estaríamos ante un atropello absoluto de la Unión Europea". Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Alicante este lunes al ser preguntada por esta cuestión.

"Lo que sabemos de esa reunión es que se ha aplazado el punto, por tanto no descartamos que vuelva a entrar y, de hecho, se nos había dicho que podría volver a entrar en una semana. Queremos vigilar el proceso, exigimos que se trate, que vuelva a entrar y que sea en los mismos términos que se propuso", ha expuesto Mollà.

Asimismo, ha señalado: "No querríamos pensar que vuelva a entrar con otro texto diferente que altere las garantías de que se hace efectivamente y se aplica el tratamiento en frío en las condiciones en las que nos produciría una seguridad de sus importaciones para paralizar y, prevenir la entrada de la falsa polilla qué es una plana demoledora para muchos cultivos".

También ha indicado que el Ministerio va a tener una reunión con la comisaria Europea y ha subrayado que "esperemos que sea reunión, precisamente aboque a eso, a que va a volver a entrar esa propuesta y en los mismos términos".

"ATROPELLAR LOS DERECHOS"

No obstante, ha agregado: "Si no fuera así, si en algún caso la Comisión Europea atropellara los derechos de los europeos en el sentido de, garantizar la salud vegetal y también obviamente, la salud de los consumidores europeos, estaríamos de un atropello absoluto de la Unión Europea".

"Sería una rendición de Europa frente a intereses de terceros poniendo en peligro la salud vegetal, de nuestros cultivos, de nuestra actividad productiva y muy probablemente eso yo creo que deberíamos valorar hasta qué punto se puede llevar al Tribunal Europeo", ha recalcado.

Asimismo, ha insistido en que se trata de una propuesta que "viene del organismo que tiene que certificar que están habiendo cada vez más más detecciones, de esta plaga que está corriendo un riesgo Europa y, por tanto, corriendo un riesgo el sistema productivo en Europa por la entrada de estas importaciones".

Por último, ha criticado que "el país que está ejerciendo la presión es Holanda, todos sabemos lo que pasa en Holanda": "Rotterdam vive y Holanda vive por esas importaciones de su Puerto que no están cumpliendo las garantías suficientes en proteger nuestra salud vegetal, así que me parece todo un despropósito y Europa no puede quedarse así".