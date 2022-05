Ucraïna.- Una mostra d'artistes ucraïnesos visibilitza a Algemesí els "horrors" de la guerra

THE ART OF RESISTANCE

La Vicerectora de la UV, Ester Alba, i l'alcaldessa d'Algemesí, Marta Trenzano, inauguren en La Sala d'Exposicions Municipal d'Algemesí l'exposició The Art of Resistance. A l'acte acudiran artistes refugiats a Espanya i un representant de la Kyiv National Art Gallery of Ukraine, ha indicat la institució en un comunicat.

Per a açò ha sigut necessària la implicació de les regidories de Cultura, Cooperació i Igualtat i la Universitat de València que han sumat esforços per fer en temps rècord una "exposició d'emergència" que pretén visibilitzar els horrors de la guerra i recaptar fons per als artistes i per a poble d'Ucraïna.

Aquest projecte que es presenta en Algemesí a nivell nacional però és l'inici d'un pla de cooperació artística entre artistes, comissaris i gestors per a col·laborar en el salvament de l'art durant la guerra i treballar perquè l'art siga instrument de protesta, resistència i vida. I la seua següent parada és la Universitat de València on es pretén ampliar la investigació sobre els artistes i la relació entre institucions museístiques.

Com ha indicat la comissària cap del projecte Svitala Davydenko "no tots els artistes a Ucraïna poden lluitar en el front, però molts escultors, des dels primers dies de la guerra, estan fent eriçons txecs per a protegir el seu país de tancs, mentre que molts artistes gràfics i pintors s'han allistat en les forces armades ucraïneses i uns altres han aconseguit fugir perdent tot, mentre arriben notícies de la mort d'amics i familiars".

"A través d'aquesta mostra vam crear un diàleg entre artistes d'Ucraïna i l'audiència a Europa i la nostra tasca no és només transmetre les experiències i tragèdies de la guerra, sinó també crear resistència, lluitant contra la indiferència davant els horrors a Ucraïna", han assenyalat.

El comissari i gestor de la sala, Àlex Villar declara "aquesta és una exposició d'urgència que s'ha realitzat en una setmana, acollint les comissàries amb part de les obres que han tret de la frontera amb Polònia, altres rebudes per missatgeria i obra gràfica que ens han autoritzat a editar i numerar".

"Exposarem amb els mitjans que disposem, però és l'inici d'un projecte en el qual treballarem per als seus diferents itineraris en els quals esperem tindre més recursos. Hem d'agrair a l'Ajuntament però també a les empreses locals com Impacte Comunicació Visual, Escola de Pintors de Joan Carles Forner i el dissenyador Joanra Estellés, Mercé Doménech i l'artista Gemma Alpuente que ha realziado una intervenció mural contra la guerra.

Els artistes que participen en aquesta primera mostra són Alyna Andrusenko, Badartist, Mira Bahkur, Vasylyna Buriianyk, Veronika Cherednychenko, Vitalii Dumyn, Denisenkov Iurii, Fokina Alina, Gargol Nika, Gromyk Nataliia, Krishovsky Dmytro, Dymtro Fedorenko, Pavlo Fulei, Pavlo Kakula, Yuro Kam, Roman Khrushch, Alina Konyk, Anna Kovalchuk, Lesia Kovalchyshyn, Danylo Kovach, Alena Kuznetsova, Litvinova Yulia, Logov Anton, Morozova Olga, Naumova Mascha, NuNA, Olefirenko Ksenia, Solomia Ortynska, Anna Partyka, Maryna Diachenko, Kateryna Koistelna, Bohdana Patsiuk, Vadim Panchenko, Yuliia Petliukh, Marie Plyatsko, Dzvinya Podlyashetska, Gaya Arushanian, Hanna Lopuszanki, Andriy Roik, Zirka Savka, Uliana Shchabel, Polina Shcherbina, Marina Suslova, Anastasia Smoky, Artem Proot, Sergii Hrychaniuk, Illia Skuba, Oleksandra Sysa, Anton Vernygor, Maksym Zhuravchak, Gromyk, Mariia Vyshedska, Elvira Drozdova i Vobo.