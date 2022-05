Ribó anuncia una reunió amb Policia per a estudiar l'ús "abusiu" de terrasses en zones com el Mercat Central

Ribó s'ha pronunciat així durant la visita que ha realitzat a terrenys del futur Parc de Desembocadura i a l'Espai Natzaret, preguntat per les queixes de col·lectius veïnals davant la presència de més gent a la nit en els carrers de determinats enclavaments de la ciutat i per la petició de residents de Ciutat Jardí i la plaça d'Hondures per a aconseguir la declaració de Zona Acústicament Saturada (ZAS).

"Aquest matí he parlant amb la meua cap de gabinet per a dir-li que convocarem una reunió amb Policia perquè em pareixen molt important en aquests moments no solament parlar d'açò sinó també, per exemple, de l'ús al meu entendre una mica abusiu que fan les terrasses de la plaça del Mercat", ha respost el primer edil, que ha precisat que aquest entorn "encara no està acabat".

"Crec que haurem de treballar aquest tema", ha insistit el responsable municipal, que ha assenyalat que, "efectivament, el bon temps incita a la gent a eixir, una mica també al botelló". "I això és una cosa que hem de controlar", ha afirmat.

PLATGES

D'altra banda, preguntat per si seria possible avançar la presència d'efectius de Creu Roja en les platges de la ciutat tenint en compte que la calor comença abans, Joan Ribó ha comentat que abans de l'arribada de l'estiu i l'inici de la temporada estival les temperatures poden baixar en qualsevol moment i la gent reduir la seua assistència a la platja.

Així, ha defès mantindre el calendari habitual recollit en els acords subscrits amb la citada organització humanitària. "Igual demà o despús-demà et trobes amb una baixada de deu o quinze graus i a la gent se li van les ganes d'anar a la platja" ha exposat."Estan marcats, en principi, uns acords i nosaltres treballarem amb eixos acords", ha manifestat.