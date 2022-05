Puig recorda la veu "bella, profunda i eterna" de Francisco Brines en l'aniversari de la seua mort

El president ha acompanyat el llibre d'unes paraules manuscrites amb les quals li recorda al poeta d'Oliva que els seus versos "ressonen" com "una veritat rotunda". "No hi ha mort per a la poesia", diu el president en elles, i afig: Hui la teua veu segueix sonant. Bella, profunda eterna", perquè "no hi ha adéu que la faça callar".

En unes declaracions realitzades durant la seua visita, el president ha parlat a més de la importància que el seu llegat literari, valedor del Premi Cervantes 2020, siga conegut per les generacions futures, i ha assenyalat que 'On mor la mort', que l'escriptor no va poder arribar a veure editat, condensa el sentit de la vida i de la mort que està present en tota la seua obra.

Precisament 'On mor la mort' s'inicia amb el poema 'El meu resum", i aquest, al seu torn, té com a primer vers la frase 'com si res haguera succeït', que és el seu resum i, al mateix, temps el seu epitafi declarat.