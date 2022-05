Comité d'empresa de les Arts anuncia vaga el dia de l'estrena de 'Wozzeck' per a exigir el conveni col·lectiu

Després d'una primera mobilització coincidint amb la gala dels Goya, el 12 de febrer, i una vaga parcial en ocasió d'una funció de 'Macbeth', i 10 d'abril, "amb molt bon seguiment per part de la plantilla, però sense avanços en els tràmits necessaris per part de l'administració que permeten l'aprovació del II Conveni Col·lectiu de les Arts", el Comité d'empresa ha convocat la protesta.

"Molt al nostre pesar i esgotant totes les vies al nostre abast, convoquem una vaga completa per al dia 26 de maig, coincidint amb l'estrena de Wozzeck, i una altra vaga parcial de dos hores per al dia 3 de juny coincidint amb la 4º funció de Wozzeck", assenyalen en un comunicat.

Durant aquestes jornades es realitzaran concentracions: el dia 26 de maig, de 09.00 a 11.00 hores en l'esplanada d'accés a les Arts i d'11.00 a 14.00 hores davant de l'accés de la Direcció general de Pressupostos; i el dia 3 de juny, de 19.00 hores a 21.00 hores a l'esplanada d'accés a les Arts.

L'objectiu d'aquesta vaga, expliquen, és "pressionar des de totes les àrees del teatre, participant en les convocatòries i tornant a demostrar que estem units en açò, amb la finalitat d'aconseguir l'esborrany de l'informe i les reunions necessàries per a l'aprovació del conveni".

"En cas d'obtindre resultats en favor nostre -prossegueixen- es valorarà desconvocar la vaga i concentració, i així no privar al públic d'aquesta excel·lent producció d'òpera 'Wozzeck', que tant esforç ha requerit per part de tota plantilla donada la seua complexitat tant artística com tècnica que clausura la temporada de les Arts".

Finalment, des de la representació laboral fan notar que, "després de 16 temporades ininterrompudes en el coliseu valencià, serà la primera vegada que perille una estrena a causa d'una vaga".