Un total de 2.568 alumnes participen en les activitats de didàctica de cinema del curs escolar

Aquesta programació didàctica s'orienta als escolars de tots els nivells del sistema educatiu valencià, des de cursos introductoris sobre la història del cinema per a Educació Infantil i Primària fins a seminaris, projeccions i tallers temàtics para ESO, Batxillerat i Formació Professional.

El director general de l'IVC, Abel Guarinos, assenyalat que "amb aquesta programació didàctica es pretén acostar la història del cinema a les aules i donar a conéixer el llenguatge audiovisual als més joves".

"En aquest curs escolar 2021-2022, hem elaborat una programació especial emmarcada dins de les celebracions de l'Any Berlanga per a donar a conéixer la vida i l'obra del director valencià. També hem prestat una especial atenció a les projeccions de llargmetratges en valencià i de cineastes valencians", subratlla en un comunicat.

"Des de l'IVC -continua- hem fet un gran esforç per a la total recuperació de les activitats didàctiques presencials en els nostres espais culturals, no només de cinema, sinó també de les sessions de didàctica de música, arts escèniques o arts plàstiques. En el cas del cinema, volem que els escolars valencians puguen tornar a gaudir de l'experiència cinematogràfica en pantalla gran després de dos anys de dificultats i d'incerteses per culpa de la pandèmia".

La programació didàctica audiovisual es realitza en els espais culturals de l'IVC a les tres capitals: la sala de Cambra de l'Auditori de Castelló, la sala Berlanga de la Filmoteca de València, la sala 7 de l'Edifici Rialto de València i el Teatre Arniches d'Alacant. També s'ha mantingut una línia de programació d'activitats didàctiques en línia, iniciada el 2020 a causa de la pandèmia.

Entre les cites dutes a terme destaquen les relacionades amb la celebració del centenari de Luis García Berlanga; una reflexió sobre l'obra cinematogràfica de Vicente Blasco Ibáñez; els estereotips en la pantalla tallers de didàctica de cinema que han versat sobre temes com els efectes especials i les projeccions en valencià.