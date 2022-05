Oltra sobre la seua personació per presumpte encobriment d'abusos del seu ex: "No comente estratègies de defensa"

"Ja saben que no comente estratègies de defensa. No la comente d'uns altres i menys puc comentar la que m'afecta a mi, entre altres coses, perquè no depèn de mi", ha respost la responsable autonòmica quan se li ha preguntat per aquest assumpte després de firmar amb la secretària d'Estat d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez, el protocol d'aplicació a la Comunitat Valenciana del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat.

"Jo tinc un gran perill, sóc advocada d'exercici i aleshores he preferit no participar en l'estratègia de la defensa de la mateixa manera que un cirurgià no s'opera a si mateix perquè no té claredat de mires per a això", ha agregat sobre aquest tema.