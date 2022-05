El teatre i la música indie, protagonistes de la programació de l'Arniches d'Alacant el cap de setmana

La delegada territorial de l'IVC, Alicia Garijo, ha destacat en un comunicat "la importància de seguir aportant diversitat a la programació, que aquest cap de setmana ofereix dos propostes tan diferents com a interessants, cadascuna en el seu context".

"El millor de les propostes d'aquest cap de setmana és que són tan diverses i alhora tan interessants que el públic podrà triar què li ve de gust més, o fins i tot apostar per les dos cites, ja que són dos experiències diferents que poden conformar un cap de setmana complet", ha remarcat.

'Una vez, una casa' posa sobre les taules a Silvia Valero, Rebeca Valls i Paula Puchalt per a donar vida als personatges d'aquest drama en el qual dos amigues es retroben en la casa d'una d'elles després de molts anys sense veure's, però és més que el mer retrobament de dos dones, en una Espanya futura, en una casa pairal perduda enmig de la Meseta, envoltada inusualment d'arbres i guardada per 20 rottweilers.

Víctor Sánchez es basa en la història real de Mariana Callejas i el seu marit, doble agent de la CIA i la DINA, que en el soterrani de la seua cinquena de Santiago de Xile albergaven un d'eixos centres de detenció i tortura, mentre en la planta de dalt celebraven vetlades literàries.

'Una vez, una casa' és una coproducció de Wichita Co. i Rambleta, en la qual Sánchez parla del buit i del silenci, del pas del temps, de la pèrdua de la joventut, de la literatura i de com la literatura i el terror es donen la mà.

El dissabte 21 de maig la formació catalana Mishima arriba a Alacant per a presentar el seu nou àlbum, 'L'aigua clara'. Gravat en Black Box, el santuari de Peter Deimel a Angers (França), no només insisteix en la seua aposta per la contundència sonora i la profunditat literària, sinó que l'enalteix.

Cinc anys després de 'Ara i res' (2017), David Carabén, Marc Lloret, Dani Vega, Xavi Caparrós i Alfons Serra aconsegueixen la plenitud del seu nové disc d'estudi, el dècim de la seua carrera si afegim el directe de 'Ara i aquí' (2019).