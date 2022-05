John Connolly destaca la connexió entre novel·la negra i allò sobrenatural: "Em sent un guardià de la tradició"

Així ho ha asseverat a Europa Press el novel·lista irlandés, una de les estreles de la desena edició de VLC Negra. El creador del turmentat detectiu Charlie Parker assegura que va ser en el segle passat, sobre els anys vint, quan es va començar a forjar aquesta separació entre les dos tradicions i a establir regles sobre el que és possible o no en el gènere.

"Aquesta separació continua ara a Anglaterra i als Estats Units, però m'agradaria recordar-li a la gent, als crítics i a altres escriptors que hi ha una tradició més antiga".

A més, Connolly creu que hi ha en els éssers humans una certa "fascinació pel mal, que és alguna cosa estranya i familiar al mateix temps". Opina que en la majoria dels casos les persones no són malvades. "Podem fer coses roïnes, però aquestes coses no ens defineixen. A vegades, només a vegades, podem veure accions que van més enllà de la comprensió", raona.

"TENSIÓ ENTRE LA LLEI I LA JUSTÍCIA"

L'autor veu en la seua obra una "tensió entre la llei i la justícia". "En les meues novel·les -diu- els homes no sempre són bons, però fan alguna cosa per a no ser còmplices del mal".

Amb el pas dels anys, la seua criatura més reconeguda, Charlie Parker, que va crear en la vintena amb 'Todo lo que muere', ha anat canviant, igual que ell mateix, que ara que té 54 anys.

"Els dos som ara homes diferents. Al principi, Parker estava definit per la ràbia de l'assassinat de la seua família. En el present, encara té ràbia, però també compassió i empatia. Per la meua banda, jo tinc més confiança en la gent", exposa.

El prolífic narrador intenta que la seua escriptura "siga un continu procés de desenvolupament" i avança alguns dels seus pròxims projectes. Escriu una seqüela de 'El libro de las cosas perdidas' -en la pandèmia va redactar un guió- i per a 2024 preveu publicar una nova entrega de la sèrie de Parker.

Finalment, ha recalcat que, encara que en general no li agrada visitar fires literàries a Irlanda o Anglaterra, està encantat amb viatjar a Espanya i "parlar amb els seus lectors i escriptors". De fet, compta en l'espanyol en el qual s'ha expressat en tota l'entrevista, que té pensat al costat de la seua parella passar part del pròxim any a aquest país. "Tinc connexions humanes ací i són molt important per a mi", conclou.

John Connolly (Dublín, 1968) va estudiar Filologia Anglesa en el Trinity College i periodisme en la Dublin City University. És autor de la novel·la 'Malvados', dels volums de relats de terror titulats 'Nocturns' i 'Música nocturna', i de 'El libro de las cosas perdidas', així com de la sèrie de novel·les policíacas protagonitzades pel detectiu Charlie Parker. Connolly va ser el primer escriptor no nord-americà a guanyar el prestigiós Shamus Award.