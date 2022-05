Els artistes del Centre de Perfeccionament interpreten opereta i sarsuela en 'Matins a les Arts'

Una vegada més, la Sala Principal és l'escenari d'aquesta activitat amb la qual Les Arts convida a la ciutadania a descobrir l'edifici dissenyat per Santiago Calatrava i conéixer in situ la seua activitat artística de la mà dels seus principals actius per només cinc euros, ressalta Cultura de la Generalitat.

Els pianistes José Alberto Sancho i Ignacio Aparisi acompanyaran als cantants del Centre de Perfeccionament: les sopranos Rosa Mª Dávila i Pilar Garrido, les 'mezzosoprano' Laura Orueta i Mariana Sofía García, el tenor Jorge Franco i els barítons Carlos Reynoso, Marcelo Solís i Alejandro Sánchez.

El repertori inclourà pàgines de títols tan celebrats com les operetes 'Die Fledermaus' de Strauss o 'Die Lustige Witwe' de Lehár, a més de fragments de sarsueles com 'Luisa Fernanda' de Moreno Torroba, 'Cecilia Valdés' de Gonzalo Roig o 'El barberillo de Lavapiés' d'Asenjo Barbieri.

Com a complement a l'actuació, el vestíbul principal acull una exposició del vestuari que va dissenyar Louis Désiré per a la producció de Les Arts de la sarsuela 'La corte de Faraón' del valencià Vicente Lleó, que es va poder veure durant la segona temporada del teatre.