Oltra encara no sap els canvis de Puig en el Consell i els emmarca en la "normalitat i estabilitat"

Oltra, en la seua compareixença setmanal després del ple de govern, ha explicat que ha parlat amb Puig i li ha transmès que "la seua voluntat és que siga demà" quan anuncie els canvis, encara que ha remarcat que "si és despús-demà tampoc passa res". "A voltes, aquests 'tetris' no són fàcils", ha il·lustrat després de recordar que són canvis fruit de l'eixida de Manolo Mata dels seus càrrecs en el PSPV.

De moment, ha assenyalat que desconeix els canvis més enllà de la "certesa" de l'eixida del conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, que va anunciar ell aquesta setmana per a centrar-se en el seu partit, i del seu relleu per la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, després que ho ratificara l'executiva de Compromís.

A partir d'ací, Oltra ha tornat a descartar que la coalició de la qual és coportaveu tinga previstos més canvis de consellers i ha recordat que ja va traslladar a Puig l'eixida de Marzà i el seu relleu per Tamarit perquè "ho incloguera en el canvi global" de govern. "Si pensara que és insuficient, hauria fet un altre moviment (...) Acostume a fer allò que crec", ha subratllat, i ha ressaltat que els representants de Compromís treballen amb "impuls".

Tampoc ha volgut especular sobre "les persones que entren i ixen" i que depenen de Puig, també líder del PSPV. "No em pronunciaré sobre una gestió que encara no s'ha produït", ha insistit, i ha afegit que "el president ha de mesurar els seus temps i la seua manera de fer" i ella ja es guardarà d'opinar.

"SÓN ELS TEMPS DEL PRESIDENT"

Sobre si s'ho esperava el divendres passat, ha exposat que Puig li va transmetre la seua intenció de remodelar el Consell abans de la seua compareixença, amb el que no va ser "inesperat" ni li va sorprendre. "No sabia quan ho anava a fer públic, són els temps del president", ha constatat. A més, preguntada per com valora aquesta setmana d'incertesa, ha resolt: "A mi em pareix tot bé".

Quant a les crítiques de l'oposició, que veu aquesta crisi de govern com una fi d'etapa, la vicepresidenta ha rebatut que PP, Cs i Vox han de "preocupar-se pel seu cicle". "Que no patisquen, que en el Consell ja ens organitzem nosaltres", ha asseverat, remarcant que "cadascun té el seu ritme" i que ja es va canviar la vicepresidència segona fa uns mesos amb l'eixida de Rubén Martínez Dalmau.

I quant al comiat de Marzà, la seua companya de coalició ha destacat que ha rebut un "calorós aplaudiment" en el seu últim ple del Consell "per part de tots".

De cara al futur, ha defès que l'últim any de Botànic II s'ha de centrar en la reconstrucció econòmica i "anímica" perquè "la gent té ganes d'eixir del túnel", sobretot els joves, i "queda molt de treball per fer". "És hora d'alçar-se, acostar el muscle i tirar avant", ha proclamat, i s'ha despedit desitjant als periodistes "un bon cap de setmana" i bromejant amb que "tinguen el telèfon a prop per si crida el president".