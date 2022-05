La desgarradora carta de Ana Obregón a su hijo en el segundo aniversario de su muerte: "No es cierto que el tiempo todo lo cura"

Se cumplen dos años desde que Aless Lecquio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, falleció a causa de un cáncer contra el que luchó hasta el final. Su muerte dejó helada a una gran parte de la población española y su madre lo recuerda día tras día. Ahora, en este segundo aniversario, la bióloga le ha escrito una desgarradora carta.

Junto a un emotivo vídeo con la recopilación de fotografías de Aless de toda su vida, Ana Obregón ha sacado a relucir sus sentimientos una vez más para afrontar esta marcha y brindarle un recuerdo en un día tan marcado para su familia.

"Las palabras no alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma. Hoy hace dos años que se apagó la luz del mundo con tu partida. Desde entonces he aprendido a estar en la oscuridad, fingiendo que vivo, respiro, trabajo, existo…", comienza escribiendo Obregón.

Confiesa, como ya he hecho en repetidas ocasiones, que su vida nunca va a ser igual que antes. "Me rompe tu ausencia, la rabia , la injusticia, la tristeza , la melancolía y un cóctel de sentimientos que duelen tanto que muchas veces no puedo soportar", dice con visible emoción, afirmando que "el tiempo no lo cura todo".

No ha querido dejar pasar la oportunidad de elogiar la forma de ser de su hijo: "Desbordabas tanto amor por la vida, bondad, ingenio, solidaridad y un talento inmenso para tener un futuro brillante iluminándonos a todos los que estábamos a tu alrededor".

Y le confiesa que tanto el Conde Lecquio como ella siguen su legado con la Fundación que creó "para investigar el cáncer y ayudar a los demás", lo que es su "única ilusión en este momento". Por último, le advierte que siempre será el amor de su vida y que estarán "eternamente juntos".