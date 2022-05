Aprovat el currículum del grau superior en Emergències i Protecció Civil

En la definició s'han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes per a donar resposta a les necessitats generals de qualificació dels recursos humans per a la seua incorporació a l'estructura productiva.

Aquest currículum, d'un total de 2.000 hores de durada, s'organitza en dos cursos acadèmics. El decret estableix els continguts i la càrrega lectiva completa dels mòduls professionals, incloent el de formació en centres de treball que es realitzarà generalment en el tercer trimestre del segon curs del cicle.

També ha un mòdul professional que consisteix en la realització individual d'un projecte de caràcter integrador i complementari de la resta de mòduls. Es desenvoluparà, amb caràcter general, durant l'últim trimestre del segon curs.

A més, la nova normativa regula aspectes com la càrrega lectiva i la distribució horària dels cursos, els espais mínims i altres requisits dels centres formatius, la titulació del professorat i la integració de la llengua anglesa, mitjançant la seua incorporació a dos mòduls dels quals componen la totalitat dels cicles.

Aquest decret inclou una disposició per a la transició de l'alumnat que cursa estudis emparats per la LOGSE al nou currículum, amb l'habilitació de convocatòries específiques per a superar els mòduls o, si escau, l'aplicació de les convalidacions establides en la norma.