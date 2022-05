La plantilla d'Hidraqua llança un repte per a recórrer en bici 500 km en 24 hores a favor d'Aspanion

La iniciativa és voluntària i oberta a tota la plantilla d'Hidraqua i les seues empreses participades, així com a tota la ciutadania, per a recórrer amb bici des de Benicarló fins a Oriola i donar visibilitat a aquesta Associació de Pares de Xiquets amb Càncer.

Així, durant 24 hores seguides, es recorreran els 500 km que separen Benicarló d'Oriola a fi de "donar visibilitat i recaptar fons per a Aspanion". Els pròxims 28 i 29 de maig qualsevol persona, pertanga a la plantilla o no d'Hidraqua i les seues empreses participades, podrà participar total o parcialment en aquest recorregut.

El plantejament inicial part de Jose Ramón Peleteiro, treballador d'Hidraqua, que fa uns anys va patir un greu accident amb bici i va prendre a decisió de, a partir d'eixe moment, prendre les seues accions esportives amb una fi social que permeteren ajudar la societat.

Després d'una primera edició en la qual es van recórrer 520 km i 6000 metres de desnivell en la zona de l'Alcoià i el Comptat a favor de l'ong Cocemfe Alacant en 2019, es torna a plantejar un nou repte amb el suport de l'empresa gestora del cicle integral de l'aigua en més de 80 municipis de la Comunitat Valenciana.

Segons el director general d'Hidraqua, Jordi Azorín, l'entitat i les seues empreses participades "treballen des de fa anys en iniciatives socials que permeten millorar la qualitat de vida de la ciutadania dels municipis en els quals prestem servici, alhora que promovem hàbits saludables entre la nostra plantilla".

"Quan un membre de la mateixa ens va plantejar aquest repte, vam entendre que havíem de donar suport a aquesta acció, ja que no només es tracta d'un compromís com a entitat, sinó que posa de manifest que aquest compromís es trasllada a totes les persones que formen part del seu equip humà. Per aquest motiu jo mateix recorreré amb bici part d'aquest recorregut i per tant donaré suport a la causa que es promou", afig.

Les col·laboracions amb aquesta associació podran fer-se a través de compte d'Aspanion: ÉS32 2100 2874 8913 0008 4657 directament o a través de bizum codi 11204 amb el concepte: Reto Hidraqua 2022.

Per a qualsevol aclariment o dubte respecte a la fi d'aquesta donació, es podran tramitar les consultes a través del compte de correu de l'entitat valencia@aspanion.es. Així mateix, les rutes i horaris d'aquest repte podran consultar-se a través de la web de