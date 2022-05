Micó a Bravo: "Oltra serà recordada per transformar la Comunitat i altres per bloquejar la igualtat lingüística

Micó, en roda de premsa al costat de l'encara conseller d'Educació, Vicent Marzà, per a explicar per què abandona el Govern, s'ha referit així a les declaracions d'ahir de Bravo en les quals, preguntada per si Oltra hauria de dimitir després que un jutjat haja demanat la seua imputació per l'encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada, va assenyalar: "Jo per descomptat en una situació, més enllà de responsabilitats penals, en què poguera comprometre la credibilitat de la institució a la qual represente, m'ho plantejaria".

En eixe sentit, ha considerat que les manifestacions de Bravo són "desafortunades" i "totalment impròpies" d'una companya de coalició de Govern i que, "fins i tot, tenen un to electoralista".

A més, ha apuntat, des d'una opinió personal, que "d'ací a uns anys quan es parle del Govern del Botànic i de la tasca que ha realitzat Oltra es veurà l'impuls i la trasformación que s'ha aconseguit a la Comunitat Valenciana" i que ha sigut "reconegut fins i tot amb premis de la Unió Europa".

En canvi, ha retret, "d'altres membres del Consell l'única cosa que podrem recordar és que han bloquejat la igualtat lingüística dels valencians". "Crec que que eixa és una diferència que caldria tindre en compte", ha recalcat.

Així mateix, ha recalcat que Oltra "té la màxima, la màxima confiança i suport de Compromís" i "s'ha guanyat el dret de decidir sobre el seu futur polític amb plena confiança i suport de l'organització".