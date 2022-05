Marzà dimiteix per a enfortir el projecte de Més Compromís i diu que el candidat ha de ser una decisió col·lectiva

Sobre aquest tema ha assenyalat, al voltant de si es veu com a candidat a president de la Generalitat, que l'elecció del cap de cartell ha de ser "una decisió col·lectiva".

Marzà, en una multitudinària roda de premsa, en la qual s'ha mostrat molt emocionat, ha recalcat que "no es pot patrimonialitzar cap lloc", ha descartat ser síndic del grup, una cosa que mai ha volgut, ha dit, i ha recalcat que no és "una persona d'acumular càrrecs".

"Pot ser que algú aprofitara estar com a conseller per a tindre una plataforma per a després presentar-se a un procés; si estic de conseller estic al 200%, i no vull aprofitar la visibilitat d'una conselleria per a, en paral·lel, deixar la Conselleria i dedicar-me a una altra cosa", ha recalcat, per a afegir que no es fa política solament des de les institucions.

Així mateix, ha recalcat que la vicepresidepresdenta i colíder de Compromís, Mónica Oltra, ha sigut de les primeres persones a les qui va comunicar ahir la decisió.

Al seu torn, la secretària general de Més Compromís, Agueda Micó, ha apuntat que Oltra "té la màxima confiança i suport de tot Compromís" i s'ha guanyat el dret de decidir sobre el seu futur polític.