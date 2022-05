Barcelona producirá energía fotovoltaica instalando gratis placas solares en 1.400 comunidades de vecinos

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este miércoles durante la conferencia Un pacto para las infraestructuras metropolitanas para el crecimiento económico y la inclusión social del área metropolitana de Barcelona, que ha tenido lugar esta mañana en la sede de Foment del Treball y que está organizada por ReThink BCN en el marco del ciclo Fer metròpoli, que el gobierno municipal está poniendo en marcha un proyecto "innovador" de carácter público-privado por valor de 166 millones de euros (50 de los cuales aportados por el consistorio y el resto por empresas energéticas) que dotará de placas solares a 1.400 comunidades de vecinos de la ciudad de Barcelona.

Collboni ha destacado que esta iniciativa es pionera, porque "se trata de una regulación que nunca antes se había hecho a escala de política pública municipal" y que las fincas que cuenten con estas fuentes de autoproducción de energía fotovoltaica "ahorrarán un 30%" de media en la factura de la luz y tendrán costes de mantenimiento de la infraestructura "por debajo del precio del mercado a medio plazo".

Esta reducción es vital en un momento "de lucha contra el cambio climático y de búsqueda de la soberanía energética para que Europa no dependa de países que quieren destruir la democracia", ha remarcado Collboni.

Actualmente, hay en estudio 251 proyectos de estas características en la ciudad, un 94% de ellos en "techo residencial privado", ha remarcado el primer teniente de alcalde socialista. Y se quiere generar mediante esta energía limpia de cara a 2030 hasta 830 megavatios de potencia, "el equivalente al consumo energético de un millón de personas en un año en el área metropolitana".

Con este proyecto, Barcelona se convertirá, ha dicho "en una auténtica productora de energía fotovoltaica". La inversión hasta el horizonte 2030 es de 1.600 millones de euros, de los que esperan obtener un impacto económico que revierta en la creación de "hasta 60.000 puestos de trabajo" en el sector de las renovables en el área de Barcelona. "Las ciudades han de contar con políticas energéticas", ha insistido.

La Generalitat ha estat massa anys perdent el temps en altres coses

Necessitem un Pacte Metropolità per liderar les infraestructures que necessita la Regió Metropolitana:

🚗Mobilitat

♻️Energia

📡Telecomunicacions

🛠Productives



Gràcies a @FomentTreball per convidar-me!#ReThinkBCN pic.twitter.com/ETG7LG5YdL — Jaume Collboni (@jaumecollboni) May 11, 2022

Pacto por las Infraestructuras Metropolitanas

Pero este proyecto en materia de energías renovables es solo una de las patas en las que se sostiene el Pacto por las Infraestructuras Metropolitanas que se ha presentado en este acto, y que tiene alcance supramunicipal, por lo que estará "coliderado con los alcaldes de la región y en el que Barcelona será un actor más", ha asegurado el socialista.

Las infraestructuras metropolitanas, a su juicio, son claves "para el crecimiento económico y la inclusión social: "Barcelona es la Barcelona de los 15 minutos, pero también de los 30 minutos y de los 45 minutos en el ámbito de las nuevas movilidades. Si estos tres ámbitos no están coordinados, no tienen políticas complementarias y no hay regulaciones pactadas entre los ayuntamientos, es muy difícil que funcione con eficiencia".

Este pacto abordará las nuevas modalidades de movilidad, las telecomunicaciones y las infraestructuras productivas (Port y Aeroport). Este último, es "un debate que ha de formar parte del pacto, que no es sencillo, pero al que no nos podemos permitir decir de entrada que "no", que es lo que desgraciadamente ha pasado con la Generalitat y algunos más en los últimos meses", ha sostenido.

En dicho acuerdo, se contemplarán las infraestructuras que son necesarias en el territorio metropolitano, que concentra el 70% de generación de riqueza de toda Cataluña, y que "son necesarias para generar y distribuir energías renovables (especialmente la fotovoltaica); infraestructuras 5G y 6G e infraestructuras productivas como el Aeropuerto y el Port de Barcelona, así como las nuevas modalidades de movilidad tanto de personas como de mercancías", ha detallado Collboni.

En este sentido, el 5G o el 6G serán, en opinión del representante municipal, "fundamentales para el despliegue en las ciudades del vehículo autónomo y para la distribución de mercancías de última milla". El 5G y el 6G son "fundamentales para un sistema de economía competitivo y de servicios a la ciudadanía lo más rápidos y eficientes posibles", ha dicho Collboni.

"Es una gran política pública de una infraestructura que no se ve pero que es física. Puede significar que un vehículo autónomo de distribución de mercancías pueda moverse libremente por la ciudad y el área metropolitana. Por eso no tienen sentido las políticas parciales entre ayuntamientos", ha recalcado.

El desgobierno de la Generalitat de los últimos 10 años en Cataluña, que ha tenido como consecuencia que Cataluña esté a la cola de España en implantación de energías renovables en el territorio"

Colllboni ha reflexionado sobre la importancia de que estas infraestructuras, muchas veces físicas "han de tener una continuidad entre municipios y se han de coordinar a nivel local. Que las fronteras entre ayuntamientos no sean barreras para implantarlas". De ahí, la importancia de rubricar un pacto de estas características que asegure una "coordinación, regulación, políticas públicas y unificar propuestas que después se eleven a la Generalitat o al Estado".

Cataluña, a la cola en implantación de renovables

El socialista le ha reprochado a los últimos gobiernos de la Generalitat, incluido el actual, liderado por Pere Aragonès, "el desgobierno de los últimos 10 años en Cataluña, que ha tenido como consecuencia que Cataluña esté a la cola de España en implantación de energías renovables en el territorio cuando era una comunidad a la cabeza". En esta década, en la Generalitat "han estado por otras cosas, y no por las ‘cosas del comer’", ha afirmado Collboni, en referencia al procés.

En esta crítica abierta a la Generalitat, ha puesto como ejemplo las políticas de implantación del coche eléctrico, del que Barcelona cuenta ya con 600 puntos de recarga públicos, con el objetivo de que sean 2.000 en los próximos seis años.

"Somos la primera ciudad de España y la sexta del mundo porque, durante años, Barcelona no ha parado esta política ya que la principal barrera que tiene el vehículo eléctrico es la de dónde recargar. En esto, la Generalitat no lo ha hecho al nivel que le corresponde. Y tampoco el Estado, que en algunos casos ha estado por otras cosas", ha opinado.

La opinión de tres municipios metropolitanos

En la conferencia de este miércoles en Foment del Treball, han acompañado a Collboni otros tres alcaldes metropolitanos socialistas.

Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (PSC), ha puesto de relieve el plan estratégico vinculado a la energía con el que ya cuenta esta ciudad de 83.000 habitantes, con 16 puntos de comunidades de energía compartida vinculadas al autoconsumo y cuyos sobrantes revierten en los vecinos. Lo ha puesto como ejemplo de que su población "ha de formar parte de este pacto y hacer aportaciones que han de sumar a la mirada global para conseguir un proyecto de gran impacto en la región metropolitana".

Por su lado, la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacado que está por venir "una época de gran desarrollo de las ciudades del entorno de Barcelona. Las otras grandes transformaciones se darán ahora en los municipios medianos de la región metropolitana. Y si esta no se lidera desde la Generalitat, lo haremos localmente. Haremos nacionalismo de ciudades para dar respuesta a los retos globales que tenemos".

Por último, el alcalde de Mataró, el también socialista David Bote, ha resaltado la necesidad de este "trabajo en red conjunto a nivel metropolitano, por encima de la idea recentralizadora (en Barcelona) que en algunos casos ha mostrado la Generalitat. Ante esta falta de liderazgo del Govern hay que poner sobre la mesa un modelo territorial que garantice que todos avanzamos conjuntamente".