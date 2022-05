Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), el succés va tindre lloc ahir, al voltant de les 19.00 hores, per causes que no han sigut precisades.

Fins a la zona es va mobilitzar una unitat del SAMU i una altra de SVB, l'equip mèdic del qual va assistir l'home de 67 anys per politraumatisme i la xiqueta per contusió. Posteriorment, els ferits van ser traslladats a l'Hospital La Fe de València en sengles ambulàncies.