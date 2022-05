Un libro revisa la persecución inquisitorial de los homosexuales en la Corona de Aragón

La obra, que aparece dentro de la colección Estudis Universitaris (es el número 182), explica cómo el sentimiento de rechazo ante las relaciones homosexuales públicas era habitual en la época medieval y moderna y aparece constantemente reflejado en las mentalidades populares y, por lo tanto, las prácticas homosexuales eran secretos y discretas, explica el organismo cultural en un comunicado.

El volumen se centra en los únicos territorios donde la Inquisición perseguía a "los sodomitas": Barcelona, Valencia y Zaragoza, capitales de los tres principales componentes de la Corona de Aragón de la Península Ibérica.

La acción de la Inquisición contra las relaciones entre hombres -las mujeres brillan por su ausencia, apuntan desde el Magnànim- no fue impactante por el número de víctimas ni por la crueldad particular de las sentencias, sino por ser "la sanción de un tribunal que marcaba con un sello indeleble de infamia particular todos los que pasaban por sus manos".

Entre las víctimas, destacan el clero y el mundo del trabajo, mientras que la nobleza y las élites apenas aparecen. Sorprende el protagonismo de los chicos, asediados de mil maneras por los adultos, ante cuyos avances cedían a cambio de unas monedas o algo de comida en relaciones próximas a la prostitución marcadas por una violencia notable.

Paradojicamente, estas relaciones, en las cuales estaban implicados numerosos extranjeros, parece que eran toleradas hasta un cierto punto si ocurrían sin publicidad ni escándalo, a pesar de que, al mismo tiempo, la figura del puto o el sodomita era objeto de un rechazo violento.

DOBLE TAREA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Rafael Carrasco (València, 1950) es profesor emérito de la Universidad de Montpellier, donde ocupó durando más de veinte años una cátedra de Literatura y Civilización de la España Clásica, en la que desarrolló una doble tarea de docencia e investigación, a la vez literaria e histórica, a caballo entre Francia y España.

Dejando aparte sus incursiones en el ámbito de la literatura del Siglo de Oro español, su principal centro de interés ha sido la historia inquisitorial bajo todos sus aspectos y, particularmente, el estudio de la persecución de las minorías étnicas, religiosas y sexuales durante la época de los primeros Austrias.

Ha dedicado una atención particular al acoso en la comunidad morisca, sobre la que ha publicado numerosos estudios, aunque también le han interesado cuestiones más generales de historia política y social, así como la escritura de libros dirigidos a un público menos especializado, como 'La empresa imperial de Carlos V' (2019), 'L'Espagne des validos' (2009) o 'La famille Borgia. Histoire et légende' (2013).