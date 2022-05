CSIF demana reconéixer ansietat i depressió com a malalties professionals del personal docent

Sobre aquest tema, el sindicat ha recalcat en un comunicat l'"especial incidència" que en el sector de l'educació té la denominada síndrome del 'burnout'. Per eixe motiu, ha traslladat a Conselleria que promoga, amb el Ministeri d'Educació, la seua declaració com a malaltia professional de docents.

El sindicat ha insistit igualment en la inclusió, en aquesta normativa, del personal docent com a autoritat.

En aquest sentit ha recalcat que "les conductes greument perjudicials per a la convivència no han de prescriure en 60 dies, o una definició exacta i més àmplia de la defensa jurídica per als professionals en l'exercici de la seua tasca".

Ha insistit que "Conselleria ha d'actuar d'ofici davant qualsevol situació que atempte contra el personal docent".

CSIF també ha plantejat a l'Administració que la baixada de ràtios d'alumnat per aula, formació en horari lectiu i hores de dedicació per a impulsar ferramentes de millora de la convivència en els centres "constituïxen aspectes irrenunciables que el decret no contempla i que deurien aplicar-se en el conjunt de centres de la Comunitat Valenciana". El sindicat considera "fonamental un reforç de personal per a oferir l'atenció més personalitzada a la diversitat de l'alumnat".

Ha sol·licitat, d'altra banda, que la Direcció general d'Igualtat i Inclusió realitze campanyes de conscienciació per a "animar a dones al fet que s'inscriguen en cicles formatius en els quals tradicionalment resulta molt majoritària la matriculació masculina". Un exemple d'aquesta situació són els cicles vinculats a mecànica.

A més, en línies generals, ha plantejat també que "qualsevol nova normativa no supose un increment de la càrrega burocràtica per a docents i equips directius, ja saturats amb les constants obligacions en aquest sentit amb les quals els sobrecarrega l'Administració".

De la mateixa manera, ha proposat que "en la configuració de l'observatori que farà seguiment d'aquesta normativa s'incloga als representants del col·lectiu docent amb la finalitat de fomentar la participació i la transparència".