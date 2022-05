Unides Podem-Esquerra Unida presenta una PNL per a la recuperació del tren València-Aranjuez

La PNL, presentada per a ser debatuda en el ple de les Corts Valencianes, ha sigut registrada per Estefania Blanes, diputada i portaveu adjunta d'Unides Podem-Esquerra Unida.

El text denuncia la clausura del tram entre Tarancón i Utiel, anunciada formalment pel Ministeri de Transports a les administracions locals i autonòmiques afectades la setmana passada, i reclama la seua paralització immediata.

Blanes emfatitza que aquest tancament suposa, en la pràctica, la supressió definitiva de la línia ferroviària de mitjana distància València-Conca-Madrid, la qual cosa afecta directament el municipi valencià de Camporrobles i els seus habitants, i a les localitats valencianes de la zona.

"D'una banda, s'impedeix que els habitants del municipi puguen desplaçar-se de manera directa fins a Utiel, Requena i València per a cobrir necessitats bàsiques; d'altra banda, també perden la seua connexió amb Conca i tots els municipis del traçat, amb els quals es guarda una històrica connexió social i econòmica, i amb la pròpia capital de l'estat espanyol", ha afirmat Blanes, per tant "no podem estar d'acord amb el seu tancament i volem que l'administració valenciana defenga la seua continuïtat", ha dit.

En aquesta línia, ha afirmat que la necessitat de rehabilitació de certs trams del traçat contrasta amb la realitat de la línia ferroviària en el seu tram entre Camporrobles i Utiel, que es troba en un estat de conservació adequat per a continuar en servici. De fet, l'estació de Camporrobles disposa de dos vies útils i andanes, i es troba en un estat perfecte de conservació i manteniment, tenint una sala àmplia, lavabos i màquina expenedora de bitllets.

"Amb una escassa inversió podria garantir-se la inclusió de l'estació de tren de Camporrobles en el nucli de proximitat de la línia C-3, perllongant així el recorregut des d'Utiel", ha assegurat Blanes. La diputada ha indicat, a més, que "la integració en la xarxa de rodalies en cap cas és incompatible amb mantindre en funcionament la línia ferroviària de mitja distància València-Conca-Madrid, són servicis complementaris perquè responen necessitats de mobilitat diferents però igualment importants".

Des d'Unides Podem-Esquerra Unida s'ha advertit, a més, que aquesta situació es podria revertir amb el finançament provinent dels fons Next Generation ja que, com indica el propi Govern estatal, tenen com a objectiu millorar les connexions de transport públic per a garantir l'accés a una mobilitat sense obstacles i l'orientació de les inversions cap a mitjans de transport més sostenibles com el ferrocarril.

"Malgrat açò, en la línia ferroviària 03-310 Aranjuez-València Font de Sant Lluís no s'han realitzat inversions ni rehabilitacions importants en les últimes tres dècades. De fet, els desperfectes provocats per la tempestat Filomena, sumats a aquesta falta d'inversió acumulada, han suposat que el tram entre Utiel i Conca es trobe tancat des del 8 de gener 2021", ha denunciat la diputada.