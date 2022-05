Catalá valora que els valencians "van complir amb la seua patrona" però l'Ajuntament "va fallar en tot"

Segons ha denunciat la portaveu 'popular' en un comunicat, "el balanç negatiu se'l porta l'Ajuntament, que va fallar absolutament en tot el que havia d'ocupar-se, començant per la lona i acabant per l'absència, una vegada més, de l'alcalde en tota la jornada festiva".

Catalá ha reclamat a l'equip de govern del Rialto "més tacte amb un dels dies més importants per a València". "La desídia va ser la característica que va marcar l'acció de govern: va començar amb la substitució del tapís de la plaça de la Verge per una lona que va costar 16.500 euros i va acabar amb els fanals fosos en el recorregut de la processó, amb carrers quasi a les fosques", ha lamentat.

La portaveu del PP ha retret que l'equip de govern de Compromís i PSPV "fallaren, una vegada més, en les nostres tradicions". "Han substituït el tapís floral, que des de 1904 llueix en un dia com hui en la Plaça la Verge, per una lona i s'han oblidat dels pètals de flors per a llançar a la Geperudeta en el trasllat", ha exposat.

Catalá també ha demanat que si la processó ha de tornar a passar pel carrer Sant Fernando, que la grua que es troba en meitat del carrer es cobrisca amb teles "per a evitar la imatge del pas de la Patrona com va ocórrer ahir". "La veritat és que trobem a faltar, de nou, que l'alcalde estiga al costat dels valencians, al costat de les tradicions i al costat del nostre Patrona i alcaldessa perpètua", ha indicat.

Al seu juí, "hi ha temps per a tot i és un error molt gran no estar honrant a la Mare de Deú. Es nota el desenganxe a la nostra ciutat. És una falta de respecte a les tradicions i al sentiment del poble valencià. L'alcalde de València hauria d'estar al costat de la nostra Patrona", ha conclòs.