Iker Jiménez se defiende de las críticas por su opinión del lenguaje inclusivo en el pódcast de Jordi Wild: "Está forzado políticamente"

Iker Jiménez fue objeto de una gran polémica hace unas semanas tras comentar en Cuarto Milenio que el lenguaje inclusivo le parecía "antiproductivo" e incluso "ridículo". Ahora, ha querido reafirmar su opinión en el podcast de Jordi Wild, The Wild Project.

Una conversación de más de tres horas que comenzó precisamente hablando de la cultura de la cancelación y de las respuestas que había recibido después de decir esas palabras.

El presentador se defiende diciendo que "cada uno que use el lenguaje que quiera" con libertad, pero que él no quiere formar parte de un cambio forzado de la lengua de la que muchos filólogos "escandalizados" no están de acuerdo.

"La lengua es una cosa muy seria que se está llevando a la política", ha declarado, asegurando que quienes utilizan palabras terminadas en -e lo hacen por afinidad a los partidos de izquierdas, no por estar a favor del colectivo LGTB.

"Mi opinión es que la lengua hay que cuidarla", ha reiterado, repitiendo la misma pregunta que ya hizo en su programa: "¿Cuándo digo 'hola, amigos' hay alguna mujer que se sienta excluida?". Y se ha quejado de que los comentarios que recibió eran "extorsión": "Si hablas algo que es antinatural, eres señalado".

Más críticas tras la entrevista

La conversación con el streamer ha vuelto a generar malestar en redes sociales, especialmente en Twitter, donde el conocido tuitero Manuel Huedo ha comentado que parecían sus tíos hablando en Nochebuena.

Jordi, si me lees, me gusta mucho tu trabajo. Pero hay ciertos temas con ciertas personas que me atraganta. — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) May 5, 2022

"La conclusión que saco es que Iker Jiménez odia al mundo y la sociedad con la que convive y que si por él fuera se iría en una nave espacial muy lejos de aquí en busca de libertad", ha escrito el creador de contenido.

La conclusión que saco es que Iker Jiménez odia al mundo y la sociedad con la que convive y que si por él fuera se iría en una nave espacial muy lejos de aquí en busca de libertad. — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) May 5, 2022

Una opinión que no le ha gustado al propio conductor del programa, que no ha dudado en responderle escudándose en las reglas de RAE: "Para ti, todo lo que no es tu pensamiento, es ser un cuñado, y esto sí es casposo. He tenido a Reverte, un miembro de la Real Academia (que sabe más que tú y yo en 100 años) y ha dicho lo mismo. Opiniones".

Hola Jordi. Lo cierto es que cuando alguien dice “cuñado”, normalmente utiliza esa palabra para no usar “ignorante”, que puede sonar más fea. Y sí, Iker Jiménez es un ignorante en según qué materias, y no pasa nada ya que todos lo somos de alguna cosa. — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) May 6, 2022

Ambos se han enzarzado en un amplio debate desde el punto de vista de la lingüística y la comunidad. "Algunos ven ese trabajo de empatía una tontería o una corrupción de la lengua española. Bueno, diferentes puntos de vista. Un abrazo, sigue y suerte con todo", ha concluido Huedo.