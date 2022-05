Entrevista | Mayra Gómez Kemp: "Todos me decían que no presentara '1,2,3'"

Mayra Gómez Kemp es maestra de maestros. No solo de la televisión, sino de la vida. Aunque vive apartada de los focos y las cámaras que la convirtieron en una celebridad, su recuerdo permanece unido al de tantos espectadores que la disfrutaron durante décadas en la pequeña pantalla.

Han pasado cincuenta años desde que una calabaza se hizo famosa, ¿cómo recuerda aquella época? Vi el estreno del Un, dos, tres... como espectadora. Jamás me pude imaginar que acabaría presentándolo. Desde casa me parecía un programa muy divertido, diferente y con mujeres muy guapas, pero que apenas tenían ningún tipo de relevancia.

Hasta que llegó usted y se convirtió en la primera mujer en presentar un concurso en España… ¡La primera en todo el mundo! De eso me enteré gracias a los ingleses que compraron el formato. Llegaron aquí y se asombraron de que fuera una mujer la que presentaba, de que me lo aprendía todo de memoria y también les llamó la atención que el cámara que llevaba la grúa bebiera whisky.

¿Sufrió machismo? Sabía perfectamente dónde estaba y me lo tomaba con humor. Hacía ver que los hombres formaban parte de mi harén, era la manera en la que poder verlo todo de forma diferente. Me sentí muy apoyada y valorada por las mujeres.

¿Vivió algún momento incómodo? Cuando presentaba el Un, dos, tres... ya estaba casada con Alberto y créeme que en aquel momento mi marido era un armario ropero. Los que pensaron en acercarse a mí, lo descartaban al verle. Había que tener mucha confianza en sí mismo para arriesgarse.

¿Pensó que tendría tanto éxito? Todo el mundo me decía que no debía presentarlo, que los españoles no estaban preparados para un programa de ese tipo. Se equivocaron, claro, no ha habido un programa que haya tenido esas audiencias. Tampoco lo habrá, fue el último programa para ver en familia.

¿Fue difícil convivir con una fama tan explosiva? No te voy a decir que fue sencillo porque no lo fue. Salía de casa con gafas oscuras y con pañuelo hasta que un día me reconocieron y dije que nunca más. Lo que aprendí de aquella etapa fue que es difícil hacer diana si se mueve, así que cuando salía por la calle no paraba en ningún momento.

¿Tiene relación con la gente del programa? Muchos de ellos se preocupan por mí. Por ejemplo, tengo relación semanal con Beatriz Carvajal y con Fedra Lorente. Me mensajeo con Arévalo, Lydia Bosch, Silvia Marsó, con el hijo de Chicho… En la televisión se pueden hacer amigos.

¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No, en absoluto. Yo vivo en el presente y creo que hacerlo de otra manera es una equivocación. Por desgracia, hay gente que no es, no fue y no será. Yo lo fui durante un tiempo, pero mi vida no era esa.

¿A qué se refiere? Aquello fue totalmente casual, mi vida era mucho más que un trabajo, siempre lo ha sido. Para mí siempre fue más importante mi familia, disfrutar de mis padres hasta que se fueron, de mi hermana. Aquello fue casual, pero no fue mi vida.

Entonces, ¿no echa de menos trabajar? Estoy muy bien donde estoy, resistiendo y sobreviviendo. En la televisión actual no hay sitio para mí. Además, con eso de las redes sociales es un peligro porque todo el mundo se siente autorizado para hacer una crítica a todos los niveles: desde el profesional hasta el moral o el ético. Aunque yo no tengo redes, sé que conmigo son muy amables. Me siento muy querida.

¿Cree que en España se reconoce suficiente a los artistas? Creo que se les podría reconocer un poquito más y no echarlos abajo como hacen muchos. Ya no hablo de mí, sino de grandes figuras que deberían ser más respetadas y admiradas.

Dicen que la envidia es el deporte nacional… La envidia es uno de los pecados capitales de los españoles. Pienso que deberíamos sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos, somos punteros en gastronomía, hay grandes escritores y artistas que tienen una proyección internacional importantísima. Debemos querer más lo nuestro.

¿Hay buenos talentos en televisión? Por supuesto que los hay, pero permíteme que no te diga nombres. Tampoco te diré las identidades de los metemierda, que también los hay.

Pero usted verá la televisión en su casa, ¿hay algo que le llame la atención? Aunque pueda resultar muy forzado, veo muchos documentales. Y debo reconocerte que me encanta Tu cara me suena.

¿Qué tipo de documentales ve? Me encantan los que son de viajes. Se podría decir que estoy todo el día viajando gracias a la televisión, sin moverme de casa. Además, el televisor no contagia, que bastante hemos tenido ya con la dichosa pandemia.

Su marido falleció en plena pandemia, ¿cómo se encuentra? Perder a Alberto es un golpe muy bajo, muy duro. Yo no he amado nada más que a él, así que el día que se fue me dejó muy sola. No puedo olvidarlo y no quiero hacerlo.

¿Cómo supera su ausencia? Con el recuerdo, mientras me acuerde de él, seguirá vivo dentro de mí. No todas las mujeres han tenido la suerte que tuve. Él fue mi amor pasión, de ahí se convirtió en mi mejor amigo… teníamos intereses en común: los dos amábamos el cine, el teatro. No es lo mismo acostarte con tu amigo que con tu enemigo.

¿Ni siquiera la muerte vence al amor? No, el amor sobrevive. En nuestro caso, la muerte nos separó, pero yo me acuerdo de él constantemente, hablo con él y le cuento mis cosas.

¿Tiene miedo a la muerte? No, no le tengo miedo. Además, yo tengo un pensamiento poco común referente a esto, pero que prefiero no compartir. El que sí tenía miedo a la muerte era mi marido.

¿Es imposible volverse a enamorar? Quiero mucho a las hijas de mi marido, tengo amistades a las que aprecio muchísimo, pero un amor de ese tipo es imposible. Con mi marido tuve mi primer y último orgasmo.

¿Es usted feliz? La felicidad son momentos. Mi vida, por suerte, está llena de momentos felices, pero muchos están en el recuerdo. Y cuando llegues a mi edad, te pasará lo mismo. Cuando has hecho de tu vida lo que has querido, llega un momento en el que miras atrás y recuerdas los momentos que te hacen sonreír. No hay que revivirlos, pero sí recordarlos.