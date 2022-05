Ignacio González se siente víctima de una "mafia del espionaje" y acusa al PP: "Es deleznable y se debe erradicar"

El que fue presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 por el Partido Popular ha acudido esta mañana al seno de Cibeles para cargar contra la "mafia del espionaje" de la que dice que fue víctima en hasta cinco ocasiones, en algunos por parte del PP. Ignacio González no solo ha constatado las prácticas en el espionaje interno en el PP, partido al que pertenecía, sino que ha denunciado montajes para inculpar a cargos públicos.

González ha acudido a la sesión de este miércoles a petición de la oposición. Ocasión que también ha aprovechado para relatar su experiencia: "Vengo a explicar que he sido objeto de espionajes y de este detective". Y aunque pueda ver una relación entre los espionajes que dice que sufrió y los que podría haber sufrido Ayuso, sí cambian las formas de gestionarlo. "Cuando se produce una situación de estas hay que ir a los tribunales, no enredar".

De este modo, González ha acudido a la comisión de investigación por el caso de espionaje a Ayuso a "aportar" su "experiencia negativa" con los espionajes que "desgraciadamente" ha sufrido a lo largo de estos años y constituyen una "práctica deleznable que hay que erradicar", ha comenzado el expresidente regional.

González ha reconocido no conocer absolutamente nada de lo que ocurrió en el interior del PP cuando saltó el escándalo, pues lleva años alejado del partido. No obstante, el ahora funcionario del Ayuntamiento de Madrid ha acudido -con toda la documentación- para aseverar que en su caso sí ocurrió y que podría proseguir: "Estos espionajes no son aislados, son recurrentes y en los que, además, están implicados dentro de una de las estructuras del Estado; han venido funcionando así con el consentimiento de alguna parte de la Justicia y con la colaboración y cobertura de periodistas".

Por eso, para González el presunto espionaje a Ayuso "no se puede quedar en el análisis de un caso concreto, sino profundizar en todo el mecanismo que lleva operando desde hace muchos años si queremos acabar con esta práctica inaceptable". Pues la finalidad de estos espionajes es la de la "acabar con algún compañero o adversario utilizando vías impresentables".

Preguntado por el mecanismo de contratación a estos detectives por parte del PP, González ha explicado que, en su caso, una vez fue a través de una empresa inmobiliaria y en otro una empresa de servicios logísticos. Sin embargo, "no deja de ser curioso que habiendo miles de detectives aparezca esta persona [Julio Gutiez] en más de una ocasión", ha señalado con relación al detective que le investigó a él en Colombia en 2008.

El PP municipal también ha cargado contra él, preguntándole cuál era el motivo por el que estaba ahí, dado que "no tiene nada que ver" con los hechos de la comisión". "El compareciente ha venido a hablar de su libro", ha lanzado el popular José Fernández.