Paul McCartney sorprende a sus fans con un dueto con John Lennon gracias a la tecnología

Pese a que se separaron en el año 1970, los Beatles siguen estando considerados como el más grande grupo de música de la historia, y sus fans se siguen contando por millones.

Solo Paul McCartney sigue en activo, y el guitarrista zurdo de Liverpool sigue manteniendo el espíritu de la mítica banda. Prueba de ello fue lo que ocurrió esta semana en un concierto que ofreció en Estados Unidos.

El recital tuvo lugar en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington (noroeste del país). Cuando llegó el momento de los bises, comenzó a interpretar la canción I've Got a Feeling, del disco Let It Be.

Además, esta canción es famosa por ser una de las que interpretaron los Beatles en el legendario concierto de la azotea de sus estudios en Londres, en enero de 1969, en lo que fue su última actuación en directo.

Para sorpresa de los asistentes al concierto, en las pantallas gigantes del escenario se proyectaron imágenes del otro líder de los Beatles, John Lennon (fallecido en 1980), interpretando la canción.

Para deleite de los fans, McCartney hizo un dueto virtual con su compañero. Antes de que las imágenes de Lennon se apagaran, McCartney hizo un gesto hacia la pantalla, como dando las gracias.