Hallan otros dos proyectiles de la Guerra Civil en el campanario de la iglesia del Carmen

La unidad de artificieros de la Policía Nacional se ha dirigido a la zona para evaluar la situación, según ha informado el Arzobispado de Valencia en un comunicado.

El pasado 21 de abril, durante estos mismos trabajos, fue hallado otro artefacto. En este caso, no se encontraba entero y fue retirado en su totalidad por los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax), tras bloquear el activador, dado que todavía contenía restos de carga explosiva.

El origen de este artefacto se desconoce "con exactitud", puesto que podría corresponder a la época de la Guerra Civil o incluso ser anterior, fechado durante la Guerra de la Independencia, como en otros templos en València.

El artefacto se encontraba en un agujero en la parte superior derecha del campanario, de 45 metros de altura, completamente incrustado, lo que "no conllevaba ningún peligro". No obstante, como hasta el momento no se habían realizado obras ni accedido a la zona mediante la instalación de andamios, no se había descubierto.

La parroquia inició a principios del mes de marzo las obras de restauración de su campanario, que data del siglo XVII, aunque el templo es del siglo XIII, uno de los más antiguos de la ciudad, que pertenecía al antiguo Real Monasterio del Carmen.

Con los trabajos, que están previsto que se prolonguen hasta el próximo verano, se rehabilitará la cúspide del campanario, que estaba "deteriorada" y había sufrido algunos desprendimientos. El campanario llevaba "algún tiempo" con una malla protectora para evitar el desprendimiento de algunas de las molduras que habían llegado a caer a la calle y que "podían ser peligrosas".

Las obras se iniciaron después de obtener el permiso solicitado a la Generalitat Valenciana, dado que el templo y su campanario están catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) y, por ello, desde la parroquia se tuvo que presentar también un proyecto de intervención.