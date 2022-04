Detingudes dos persones per segrestar a un home i amenaçar-li pel pagament d'un deute

La Guàrdia Civil ha detingut dos persones com a presumptes autores d'un delicte de segrest d'un home a Borriana (Castelló), segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

El dia 25 d'abril es va presentar una denúncia en dependències dels Mossos d'Escaira de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions deBarcelona, on una persona comunicava que havia rebut unatelefonada del seu fill que residia a Borriana en la qual li deia que es trobava segrestat i retingut en una masia prop d'aquesta localitat, i que estava sent amenaçat pel pagament d'un deute de 500 euros.

L'Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Castelló, amb les dades aportades pels Mossos d'Escaira, va iniciar les gestions per a l'obtenció d'indicis sobre la ubicació del possible lloc on havien de realitzar-se els pagaments exigits pels segrestadors.

Després de sotmetre a vigilància dels llocs que pogueren tindre relació amb el succés, en un d'ells es va detectar a la víctima franquejada per dos individus que es dirigien a un lloc que podria ser on hauria de produir-se la transacció, per la qual cosa, en una ràpida actuació policial, es va aconseguir la immobilització i detenció dels segrestadors i l'alliberament de la víctima, sense resultar lesionat cap dels intervinents.

Les diligències instruïdes juntament amb els detinguts han sigut entregades en els Jutjats de Vila-real en funcions de guàrdia.