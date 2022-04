Detingut per gravar a una xiqueta de 4 anys orinant al carrer i publicar el vídeo en xarxes socials

Les investigacions es van iniciar dimecres passat, quan la mare d'una menor va posar en coneixement dels agents que havia vist un vídeo en una xarxa social en el qual es podia observar a la seua filla de quatre anys orinant en la via pública, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Pel que sembla, algú hauria gravat a la menor fent les seues necessitats i posteriorment hauria difós les imatges. Després de conéixer els fets, els agents han iniciat les perquisicions i han esbrinat la identitat de la persona que podria haver publicat el vídeo, a qui han localitzat posteriorment en el seu domicili.

En eixe moment, el presumpte autor dels fets ha reconegut als policies que va gravar les imatges de la xiqueta i després les va publicar en la xarxa social.

Per tals fets, els agents han detingut l'home com a presumpte autor d'un delicte de revelació de secrets. L'arrestat, amb antecedents policials per delictes d'índole sexual, ha passat a disposició judicial.