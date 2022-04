La Habitación Roja i La Bien Querida obriran i tancaran un 10 Sentits dedicat a l'amor

Durant els 20 dies es podrà gaudir de teatre, dansa, cinema, música, art i col·loquis en teatres i sales de València. La creació contemporània, la investigació, l'interdisciplinària i el transversal protagonitzen el festival en una cita totalment oberta a la cerca de nous codis artístics, avança Cultura de la Generalitat.

La jornada inaugural estarà marcada per l'espectacle audiovisual 'Alias sessions', una actuació basada en l'últim treball de Murcof, 'The Alias Sessions', publicat en 2021. Sergi Palau serà l'encarregat del contingut visual de l'obra, on principalment utilitza seqüències de vídeo de diverses de les actuacions en directe de 'Alias' com a matèria primera per al seu posterior deconstrucción. A més, Jorge Martí i Pau Roca de La Habitación Roja repassaran alguns dels seus temes en acústic per a tancar la vetlada.

El festival també acollirà, el 5 de maig, la mostra escènica resultat del taller 'AMORDISCOS, L'heure exquise', una producció de LARTEFACTA per encàrrec de 10 Sentits amb la col·laboració de TRASH GANG- POEM en la producció musical, NOLICH - 'hub' creatiu audiovisual com a soci tecnològic, la Universitat Popular de València i el Teatre El Musical (TEM).

La Bien Querida tancarà el certamen amb un concert acústic el 22 de maig, també en Sant Miguel dels Reis, on repassarà els temes més aplaudits de la seua discografia. La programació i la reserva d'entrades es pot consultar en la web de l'esdeveniment