El port de València acull la reunió anual del grup de treball PIANC, amb experts en seguretat d'infraestructures

La reunió, celebrada en l'Edifici del Rellotge, es va iniciar dimecres passat i conclou aquest divendres. L'objectiu d'aquesta trobada ha sigut "renovar i actualitzar", entre especialistes en infraestructures portuàries de tot el món, "el document de recomanacions per al disseny de sistemes de defenses d'atraque", segons ha informat el port valencià en un comunicat.

La reunió compta amb la presència d'autoritats procedents de llocs com Rotterdam, Londres, Alemanya o Noruega, entre uns altres.

L'equip de PIANC congrega especialistes en sistemes de seguretat d'infraestructures portuàries per a actualitzar la llista de suggeriments per al disseny d'aquests mecanismes. Aquesta institució s'encarrega de donar assessorament tècnic per a infraestructures de transport marítim i organitzar esdeveniments que connecten la comunitat internacional de transport per mar i rius, ha agregat l'entitat.

El cap d'infraestructures de l'Autoritat Portuària de València (APV), Marcelo Burgos, ha explicat als representants de PIANC les característiques dels tres ports gestionats per l'APV: València, Sagunt i Gandia.

El representant de Valenciaport ha exposat als tècnics del grup de treball els calats, longituds de molls, les marees o l'altura de les ones d'aquests tres recintes. A més, els ha acompanyat a en una visita al port de València per a conéixer les defenses de l'espai portuari.

El grup de treball WG211 que es reuneix en València serà l'encarregat d'investigar i analitzar en aquesta ciutat els sistemes de defensa i seguretat marina, "un component crític" atés que "absorbeixen l'energia dels bucs durant l'atraque i amarre", ha precisat Valenciaport.

Així mateix, ha detallat que la World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC) és una organització pionera en aquest assumpte ja que porta des de 1885 adaptant-se als requisits contemporanis en qüestions relacionades amb la infraestructura del transport marítim i fluvial com el desenvolupament sostenible, el canvi climàtic, la necessitat de treballar amb la naturalesa i la digitalització. Des de 1985 publica recomanacions sobre disseny de sistemes de defensa juntament amb mètodes de prova i assaig.

"COMPROMÍS"

L'APV ha destacat que ha demostrat el seu "compromís amb tots els assumptes dels quals s'ocupa aquesta institució" i ha assenyalat que prova d'açò són "les constants accions" que realitza "per a incorporar energies alternatives, adaptar les instal·lacions i complir amb els objectius establits en l'Agenda 2030".