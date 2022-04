Un total de 31 projectes documentals s'inscriuen en el laboratori de projectes de DocsValència

Del total de participants, s'han seleccionat deu projectes en fase de desenvolupament i preproducció per a participar en el taller presencial de DocsLab - À Punt, que s'inaugura el divendres 6 de maig a les 10:00 hores en el Col·legi Major Rector Peset de València.

DocsValència torna en la seua sisena edició per a "consolidar-se com a laboratori de projectes mitjançant el taller de formació en indústria amb firma exclusivament valenciana". "L'objectiu és acompanyar als documentalistes durant el llarg camí que suposa crear una pel·lícula documental, facilitar la seua assessoria i ser un impuls per als passos que s'han de donar en aquest apassionant camí", recalca l'organització en un comunicat.

À Punt Mèdia, copresentador de l'apartat d'indústria del festival, atorgarà un Premi de Precompra de Drets d'Antena de 5.000 euros. IVACE Internacional donarà suport a aquesta activitat d'indústria. Els diversos fòrums, mercats i festivals col·laboradors brindaran altres guardons destinats a la internacionalització dels participants.

Els tutors del taller de 'pitching' són Inti Cordera i Claudia Rodríguez. Inti Cordera és director i productor de cinema documental. Fundador en 1995 de la Maroma Producciones i en 2006 del Festival DocsMX. Com a director i productor ha dut a terme diversos projectes de llargmetratge documental, sèries i programes de TV com el documental d'Ángel Estrada 'Me llamaban King Tiger'.

Ha participat també com a jurat en festivals i comités d'avaluació de projectes, així com tallers, fòrums d'anàlisis i taules de treball a Amèrica Llatina i Europa. En 2012 va rebre el premi Mente Imagen, atorgat per Discovery Channel i la revista Quo.

Claudia Rodríguez és fundadora de Preciosa Media. Compta amb de 10 anys d'experiència en relacions internacionals i en la distribució de contingut, principalment en documental i en animació. També assessora projectes en l'àrea de la distribució, finançament, coproducció i internacionalització, realitza tallers a tot el món en aquestes àrees, a més de coordinar els laboratoris documentals de diversos festivals internacionals.

PROJECTES SELECCIONATS

Entre els projectes tutoritzats, es troba 'En busca de (la) Bala Perdida', un viatge narratiu en primera persona sobre el procés vital i laboral del guionista i director Pau Martínez, qui en plena crisi personal i professional intenta descobrir per què la seua primera pel·lícula, 'Bala Perdida', de la qual en 2022 es compleixen 20 anys del seu rodatge, es va convertir en una pel·lícula maleïda.

'Y punto' suposa el retorn de Javier Tolentino al cinema documental, amb un projecte que el seu objectiu és posar en valor una tradició cultural que es manté en diversos punts geogràfics: un viatge d'anada i tornada a través del punt cubà, de la trova granaína, dels verseadores canaris i dels bertsolaris bascos per a transitar pel cor de la societat de hui.

'Meat Market' vol retratar la problemàtica de la prostitució, el tràfic de persones i el tràfic sexual al barri Indi en el bordell més gran del món: el barri Kamathipura. La majoria de les dones i els xiquets vivint en aquest barri provenen d'aquest tipus de tràfic. 'Marina' ens presenta una líder d'extrema dreta que última l'estrena d'un monòleg en el qual explicarà el seu ideari polític. Un equip de cinema la segueix a ella i a la seua comitiva per a registrar tot el que succeïsca sense límits ni censures.

'Tekoha' és un conjunt de breus històries sobre la identitat de les comunitats, el proper. On el xiquet és gran i la globalitat no és uniformitat sinó el conjunt de la diversitat. Amb 'Al-Buhayra' ens traslladarem a L'Albufera, en la qual any rere any es repeteix un ritual del maneig de l'aigua que buida i inunda aquest sistema d'una forma totalment condicionada per les estacions de l'any. El cicle marca la pesca, l'agricultura, així com el caràcter dels quals allí viuen.

'Manuela Trasobares' és una docuserie de quatre capítols que posa en valor la figura de Manuela Trasobares, qui va alçar la veu amb un discurs pioner sobre la transsexualitat a Espanya i va acabar relegada a una paròdia de si mateixa, oblidada per gran part de la societat. 'El silenci d'un pati' recupera la memòria històrica de la Casa de la Beneficiencia de Castelló, centrant-se en les mares que van deixar allí els seus fills durant el franquisme.

'Mi nombre es una ópera' narra la història de Carmen, qui sempre ha volgut ser cantant d'òpera, però mai ha xafat un escenari. Ara, als seus 81 anys, serà el seu moment de brillar amb llum pròpia, la seua primera experiència en l'òpera, cantant en un escenari.

'El último regreso' explica la història de la família Cardo, els qui dos vegades a l'any, durant les últimes 8 dècades, han traslladat el seu ramat d'ovelles en busca de pastures fresques i un clima més favorable, però est, possiblement, serà el seu últim viatge. Una experiència sensorial que, sense jutjar, observa un model de vida que pareix haver perdut el seu sentit i se submergeix en el ritme d'una vida en extinció.

Els tallers i trobades de DocsLab - À Punt tindran lloc del divendres 6 al dimecres 11 de maig. Durant sis dies, els seleccionats participaran en intenses i creatives sessions de tallers, assessories, xarrades i reunions 'one to one' amb especialistes nacionals i internacionals per a un pitching que presentaran davant un jurat el dimecres 11 de maig.

FESTA DEL DOCUMENTALISME VALENCIÀ

D'altra banda, aquest dijous, 28 d'abril, DocsValència organitzarà un networking per a tota la família del documentalismo valencià a les 18:30 hores en l'espai gastronòmic-cultural Muviment, situat en el MuVIM. Aquesta trobada pretén fomentar les sinergies entre productors i directors i reforçar l'aposta del festival per la indústria del documental autòcton.

Igual que la passada edició, DocsValència projectarà les seues cintes en les sales dels Cinemes Lys de València com a seu principal, l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, el Col·legi Major Rector Peset de València i la Sala Berlanga de la Filmoteca valenciana.