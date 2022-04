Puig destaca els 600.000 visitants de CACSA enguany: "És un bon símptoma de la recuperació del turisme"

Puig, després d'assistir a la cessió al Museu dels Ciències de València d'objectes de l'astronauta i enginyer aeronàutic Pedro Duc, ha destacat sobre este tema que el director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Antonio Torres, li ha transmès "les bones dades" que el complex està registrat aquests dies de Pasqua i aquest semestre.

De fet, ha assenyalat que els 600.000 visitants que han passat per CACSA superen les xifres d'alguns dels anys anteriors a 2019, exercici rècord de turistes, la qual cosa indica que, segons ha dit, "estem evolucionant d'una manera molt positiva". "Estem davant un moviment disruptiu en favor de la recuperació", ha recalcat.

TAXA TURÍSTICA

D'altra banda, ha insistit que "no és oportuna" en aquests moments l'aplicació de la taxa turística i sobre aquest tema ha mostrat el seu "respecte" perquè cada Ajuntament "pren la seua decisió". "El que sempre defensaré és que hi haja un acord, un consens, per a la presa de decisions d'aquestes mesures", ha assenyalat.

En eixe sentit, ha ressaltat que una de les coses que ha aconseguit el PSPV és que l'aplicació d'aquesta taxa s'adopte "en funció de cada producte i destinació turística i de la visió de l'àmbit local".